Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Как будут работать отделения Сбербанка в праздничные дни в Алтайском крае

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Как будут работать отделения Сбербанка в праздничные дни в Алтайском крае

Сбербанк. Отделение Фото: Анна Меньшикова, ТОЛК

Банкоматы и устройства самообслуживания при отделениях в праздничные дни будут работать в стандартном режиме. Кроме того, многие операции клиенты банка могут совершить в мобильном приложении

В новогодние праздники отделения Сбербанка изменят график работы. Стало известно, какие офисы будут работать в период с 29 декабря 2023 по 9 января 2024 года.

График работы отделений:

  • 29 декабря (пятница) – офисы банка будут работать в стандартном режиме (с 8.30 до 19.00 или с 9.00 до 18.00);
  • 30 декабря (суббота) – будут работать те офисы, график которых предусматривает работу в субботу;
  • 31 декабря (воскресенье) – будут работать офисы, график которых предусматривает работу в воскресенье. При этом время работы будет сокращено на час;
  • 1–3 января – нерабочие дни, будут работать только дежурные офисы;
  • 4–5 января – будет открыта часть офисов, график работы которых предусматривает работу в субботу;
  • 6 января (суббота) – будут открыты офисы, работающие в субботу;
  • 7 января (воскресенье) – нерабочий день, будут работать дежурные офисы;
  • 8 января (понедельник) – будут работать офисы, график которых предусматривает работу в субботу.
  • 9 января (вторник) – отделения будут работать в стандартном режиме.

Кроме того, с 30 декабря по 8 января не будет проводится обслуживание корпоративных клиентов. Исключения составляют операции по регистрации бизнеса и открытия отдельных видов счетов. Платежи по кредитам физлиц в этот период будут списываться в штатном режиме, а платежи юрлиц будут списаны 9 января.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае изменится работа органов ЗАГС из-за новогодних праздников. Жители Алтайского края смогут зарегистрировать брак, а также воспользоваться другими услугами ЗАГС по новому графику.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

Бывший глава алтайского Минобрнауки снова сменил работу

30.12.2023

 Интересное

Предвыборный сайт Путина начал работу

30.12.2023

 Интересное

Президент Аргентины Милей уведомил БРИКС об отказе от присоединения к группе

30.12.2023

 Интересное

Искусственный интеллект будет управлять движением транспорта в Барнауле

30.12.2023

 Интересное

МВД сообщило о продлении на три года истекающих до 2025 года водительских прав

30.12.2023

 Интересное

Такой день. Новогодний городок в Барнауле и контракт ради закрытия долга по алиментам

30.12.2023

 Новости Барнаул

Барнаул в огнях: подведены итоги конкурса новогоднего оформления

30.12.2023

 Новости Барнаул

В Барнауле 15 пар поженились в последнюю красивую дату 2023 года

30.12.2023

 Новости Барнаул

29 декабря запущен сайт кандидата на должность Президента РФ Владимира Путина

30.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix