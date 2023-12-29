Сбербанк. Отделение Фото: Анна Меньшикова, ТОЛК
Банкоматы и устройства самообслуживания при отделениях в праздничные дни будут работать в стандартном режиме. Кроме того, многие операции клиенты банка могут совершить в мобильном приложении
В новогодние праздники отделения Сбербанка изменят график работы. Стало известно, какие офисы будут работать в период с 29 декабря 2023 по 9 января 2024 года.
График работы отделений:
- 29 декабря (пятница) – офисы банка будут работать в стандартном режиме (с 8.30 до 19.00 или с 9.00 до 18.00);
- 30 декабря (суббота) – будут работать те офисы, график которых предусматривает работу в субботу;
- 31 декабря (воскресенье) – будут работать офисы, график которых предусматривает работу в воскресенье. При этом время работы будет сокращено на час;
- 1–3 января – нерабочие дни, будут работать только дежурные офисы;
- 4–5 января – будет открыта часть офисов, график работы которых предусматривает работу в субботу;
- 6 января (суббота) – будут открыты офисы, работающие в субботу;
- 7 января (воскресенье) – нерабочий день, будут работать дежурные офисы;
- 8 января (понедельник) – будут работать офисы, график которых предусматривает работу в субботу.
- 9 января (вторник) – отделения будут работать в стандартном режиме.
Кроме того, с 30 декабря по 8 января не будет проводится обслуживание корпоративных клиентов. Исключения составляют операции по регистрации бизнеса и открытия отдельных видов счетов. Платежи по кредитам физлиц в этот период будут списываться в штатном режиме, а платежи юрлиц будут списаны 9 января.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае изменится работа органов ЗАГС из-за новогодних праздников. Жители Алтайского края смогут зарегистрировать брак, а также воспользоваться другими услугами ЗАГС по новому графику.
Взято отсюда