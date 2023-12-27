Как будут работать почта и МФЦ Алтайского края в новогодние каникулы

Рассказываем, какого числа не попасть в отделение

В период новогодних праздников в Алтайском крае изменится график работы МФЦ — большинство отделений возобновит работу лишь 9 января. А вот «Почта России» закроется всего на пару дней. Рассказываем, как будут работать структуры в новогодние каникулы.

МФЦ «Мои документы»

Согласно данным с официального сайта правительства региона, 31 декабря в крае работает только одно барнаульское отделение — в ТРЦ «Весна» — с 10:00 до 14:00.

1 и 2 января во всех отделениях выходной

С 3 по 5 января будут работать несколько филиалов: в Алейске, Заринске, Камне-на-Оби, Горняке, Новоалтайске и Славгороде. В указанный период в отделениях можно приобрести льготный проездной.

«Почта России»

Все отделения будут закрыты 31 декабря, 1 и 7 января. Во все остальные дни почта работает в прежнем режиме.

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27.12.2023