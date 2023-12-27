Как будут работать почтовые отделения в Алтайском крае в новогодние праздники

31 декабря, 1 и 7 января будут выходными для отделений Почты России по всему региону

Пресс-служба УФПС Алтайского края АО «Почта России» сообщила график работы почтовых отделений в регионе в новогодние праздники.

31 декабря, 1 и 7 января будут выходными для отделений Почты России по всему региону.

2, 3, 4, 5, 6, 8 января все почтовые отделения будут работать в обычном режиме.

В выходные дни почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания.

Чтобы клиенты бесперебойно и своевременно получали пенсии и пособия, почтовые отправления, газеты и журналы, некоторые сельские отделения могут работать по другому графику.

Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.

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Взято отсюда