Как быстро полип в толстой кишке превращается в рак — объяснил эндоскопист

И рассказал, с какого возраста надо регулярно делать колоноскопию и почему ее не стоит бояться

Рак толстого кишечника — один из самых распространенных видов злокачественных опухолей. И развивается он из полипов, растущих в кишке. Увидеть их можно только при колоноскопии, которой многие боятся и стесняются, рассказывает «Доктор Питер».

По словам Олега Ткаченко, заведующего отделением эндоскопии НМИЦ онкологии им. Петрова, далеко не каждый доброкачественный полип в толстом кишечнике перерождается в злокачественную опухоль. В то же время любая опухоль развивается именно из полипа. Проблема в том, что при обнаружении полипа врачи точно не могут сказать, переродится он со временем в рак или нет: четких критериев нет. Поэтому все обнаруженные образования принято сразу удалять — прямо во время колоноскопии.

Олег Ткаченко — врач-эндоскопист, заведующий отделением эндоскопии НМИЦ онкологии им. Петрова, научный сотрудник.

— Представьте, вы пациент, у которого нашли полип и предложили его наблюдать раз в пять лет. Вам комфортно будет жить с мыслью: «А вдруг?..» Проще избавиться от этой проблемы навсегда, — объясняет специалист на странице центра в соцсети «ВКонтакте».

Как быстро полип превращается в рак

По словам заведующего отделением эндоскопии, главный критерий, по которому врачи оценивают пациентов из группы риска по колоректальному раку, — это возраст.

— Считается, что обследование надо проходить с 50 лет. Но я с этой цифрой не согласен. Мы знаем, что от момента образования полипа до злокачественной большой опухоли проходит 10–15 лет. Все опухоли толстой кишки, так или иначе, из полипов. Если всплеск заболеваемости колоректальным раком происходит в 50 лет, нам надо отмотать назад 10–15 лет. Американская ассоциация уже понизила возраст до 45 лет. Таким образом, свое первое ТО надо пройти в 40–45 лет. Если на скрининге мы находим полипы, мы их тут же удаляем. Нет полипов, нет и рака, — говорит Олег Ткаченко.

Чтобы вовремя обнаружить изменения и не запустить рак, эксперт советует проходить колоноскопию каждые пять лет начиная с 40–45 лет.

— Разные государства принимают разную модель скрининга, опять-таки во многом связанную с экономической целесообразностью. Кто-то говорит, что достаточно обследоваться один раз в десять лет. Но, помня о том, что полип может вырасти до рака за десять лет, а на скрининге есть, пусть и минимальная, вероятность его пропустить, то как раз через десять лет мы рискуем получить пациента уже с запущенной формой рака толстой кишки, — заключил Олег Ткаченко.

Риск минимальный

Для многих колоноскопия — слишком пугающая и даже стыдная процедура. Люди до последнего ее избегают и не хотят в принципе идти на нее, не то что ходить раз в пять лет.

Часто люди боятся осложнений после нее — повреждения органов. По словам Олега Ткаченко, риск есть в любой процедуре, но, по общемировой статистике, при колоноскопии он составляет всего 0,01%.

Неприятных ощущений тоже можно избежать.

— Конечно, это малоприятная, интимная процедура. Но на сегодняшний день в России врачи научились неплохо ее делать. Наконец, стал широко применяться наркоз. Его не надо бояться. Во всем западном мире эта процедура проводится только под наркозом, потому что обеспечивает не только комфорт пациента, но и качество исследования, — заверяет специалист.

К тому же и абсолютных противопоказаний у этого вида исследования, по словам врача, почти нет, только терминальное состояние больного.

Эти привычки разрушают кишечник

Ранее проктолог назвала привычки, которые день за днем вредят кишечнику. Нередко они связаны с нашими ежедневными ритуалами.

Чрезмерная любовь к «заседаниям в туалете»

— Многие люди воспринимают поход в туалет как своеобразный ритуал: читают книги, сидя на унитазе, или залипают в телефоне, — рассказала «Доктору Питеру» врач-проктолог Виталина Петрова. — Однако слишком долгое сидение в туалете и натуживание чревато проблемами со здоровьем — вплоть до развития геморроя.

В норме посещение уборной должно занимать не более трех минут.

Процесс облегчения сильно зависит от позы человека, в которой он делает «большие дела», отмечает проктолог. Наиболее физиологично положение «на корточках».

— Обычно мы сидим на унитазе под углом 90 градусов, из-за чего контролирующая вывод кала мышца начинает пережимать кишечник, — объясняет врач. — Чтобы ускорить дефекацию, ноги лучше поднять выше бедер, например, поставив их на невысокую скамейку.

Злоупотребление алкоголем и острой пищей

— Спиртные напитки и слишком острая еда негативно влияют на отток крови по геморроидальным сплетениям, — разъясняет Виталина Петрова. — В результате сначала могут начаться зуд в области заднего прохода и кровотечения, а со временем — и увеличение геморроидальных узлов.

Походы в баню

— Слишком частые походы в сауну или баню усиливают приток крови к заднему проходу и ухудшают ее отток, — предупреждает врач-проктолог. — Как и в случае с подогревом сидений в машине, это может привести к венозной недостаточности и геморрою.

О других вредных для кишечника привычках читайте в материале.

Взято Источник

15.01.2024