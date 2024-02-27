Как чемпионат ВХЛ закончился для «Динамо-Алтай»

Вернувшись в ВХЛ после 17-летнего перерыва, барнаульская дружина до конца регулярного чемпионата находилась в борьбе за место в плей-офф, куда отбирались 16 лучших команд. 20-е место из 29 – таков итог прошедшего сезона.

Любопытно, что на старте сезона лучший бомбардир в истории алтайского хоккея, экс-руководитель хоккейных клубов «Мотор» и «Алтай» Вячеслав Бугорский заявил: «Финишируем в первой двадцатке – будет отлично!» При этом акцент он делал на качество игры: на домашнем льду команда обязана вынимать из себя любые резервы, чтобы радовать болельщиков. Тем более город и край так долго ждали возвращения в «вышку»!

И руководство клуба, и хоккеисты оценивают завершившийся сезон позитивно. Коллектив формировался практически с нуля, но сразу зацепил болельщиков заряженностью на борьбу. Ни с чем из Барнаула уехали многие лидеры чемпионата, не сумевшие пополнить свои копилки очками.

– Было немало ярких матчей, был высокий зрительский интерес, в каждой игре наши хоккеисты старались играть за победу, – отмечает директор ХК «Динамо-Алтай» Руслан Чайкин.

По словам главного тренера Дмитрия Пархоменко, игроки притерлись где-то к декабрю, после чего выдали успешную серию, и борьба за плей-офф стала осязаемой, а не просто мечтой. Но перед этим, в ноябре, команда пережила серьезный спад, во многом он был связан с вирусом, поразившим команду. Возможно, как раз на этом отрезке и не удалось добыть столь нужные очки.

Все члены команды единодушно отмечают: барнаульские болельщики – полноценный шестой полевой игрок на домашних матчах «Динамо-Алтая». Барнаул выделяется на фоне остальных точек на хоккейной карте ВХЛ как посещаемостью ледового дворца, так и активностью зрителей.

Ложка дёгтя

Капитан команды Александр Ремов:

–Первый раз столкнулся с такой неоправданной критикой, хотя поиграл уже за десяток клубов. Такой контраст с тем, как барнаульские болельщики поддерживают тебя на трибунах! Открываешь соцсети, а там, не побоюсь этого слова, – грязь в адрес команды, игроков, тренерского штаба. Вроде бы нормально играл, старался делать все, что от меня зависит. А тут оскорбления… Такое ощущение, что мы шли на последнем месте, не боролись на льду. А мы играем серию, в которой обыгрываем двух лидеров, затем уступаем по буллитам… Я не забил два буллита – и меня просто «съели».

Хоккей через день

Тяжелым испытанием не только для динамовцев, но и вообще для всей лиги стал график матчей. Чемпионат ВХЛ – это изнурительный хоккейный марафон, в котором за пять с половиной месяцев каждая команда провела по 56 матчей. Дмитрий Пархоменко посетовал, что к некоторым играм хоккеисты элементарно не успевали восстановиться. В календаре были проблемы и с балансом: если для Омска и Новокузнецка его худо-бедно соблюли, то Барнаулу во втором круге зачастую приходилось выходить на лед против свежего, отдохнувшего соперника. А для динамовцев такой матч становился уже третьим в серии. «В таких условиях лишний день отдыха играет огромную роль и сказывается на результате», – отмечает Пархоменко.

Роман Чайкин рассказал, что инициативная группа из руководителей клубов ВХЛ работает над предложениями о том, чтобы календарь сделать более удобным – прежде всего, уменьшить плотность расписания и, возможно, продлить регулярку до марта.

В нынешнем розыгрыше Кубка Петрова победитель определится до 30 апреля. Но расписание составлялось с учетом весеннего чемпионата мира. Как известно, международная федерация отстранила сборную России, поэтому в следующем сезоне перерывы между матчами ВХЛ можно будет увеличить.

Второй сезон в ВХЛ

Пока конкретики мало. Руководство предложило Дмитрию Пархоменко продлить контракт, но тот взял время на размышление до начала марта. А без утвержденного главного тренера строить новую команду преждевременно. Однако генеральный менеджер ХК «Динамо-Алтай» Артемий Лакиза заверяет, что планируется сохранить процентов 70 от нынешнего состава. Для клуба плюс в том, что многие игроки молоды и находятся в статусе ограниченно свободных агентов. Это значит, что если хоккеисту поступит предложение со стороны, то динамовцы могут повторить условия, и игрок останется в Барнауле. «Многим ребятам у нас нравится, они видят для себя перспективу», – подчеркивает Лакиза.

Капитан Александр Ремов добавляет:

– Каждый игрок нашей команды скажет, что он вырос за эти полгода в Барнауле. Многие из нас провели свой лучший сезон. Все отмечают прекрасную атмосферу в команде и клубе.

Фото: Андрей Каспришин

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Взято отсюда.

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