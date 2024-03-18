Дом Шукшина в Сростках Фото: канал "Толк"

Президент России прилетал в известное алтайское село в 2003 году. Тогда он посетил Всероссийский мемориальный музей-заповедник В.М. Шукшина

На минувших выходных россияне избрали президентом на новый срок Владимира Путина. За свою политическую карьеру российский лидер несколько раз бывал в Алтайском крае. Не обошел он в свое время вниманием и родину Василия Шукшина – село Сростки. Было это в теперь уже далеком 2003 году, и об этом визите мало кто помнит. Но во время трехдневных выборов президента корреспонденты “Толка” побывали в Сростках и встретились с бывшим главой села Юрием Васильевым, который поделился с нашим изданием воспоминаниями о визите Путина на родину Шукшина.

В разговоре с корреспондентом “Толка” Юрий Васильев рассказал, что он лично встречал президента и провел для него небольшую экскурсию. По словам собеседника, Путин прилетел в Сростки на вертолете.

Бывший глава села говорит, что он не знал об этом заранее. Для него, как и для других сростинцев, визит Путина стал настоящим сюрпризом:

Взято отсюда