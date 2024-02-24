Как фронтовая собака Варя ценой собственной жизни спасла бойцов

Об этой необычной героине СВО мы узнали, когда стартовало народное голосование за пушистых победителей международного конкурса «Лохматый Оскар». Наши земляки, прочитав в соцсетях историю фронтовой собаки Варьки, не задумываясь, отдавали ей свои голоса.

Любимица

– По итогам 1-го тура голосования Варя – лидер. У нее – 4900 голосов, на 1,5 тысячи больше, чем у ближайшего конкурента, такой отрыв. 2-й тур продлится до 27 февраля. Надеемся, она победит, – сообщила «АП» Валерия Зеленкина, волонтер «Весточки», одного из Z-сообществ края.

История этого нечеловеческого, в прямом смысле, подвига прилетела к нам с самого горячего направления СВО, Авдеевского. Воюющим там бойцам Юргинской мотострелковой бригады «соседи» передали беременную собаку. Одной из трех рожденных ею щенков и была Варька. Больше всего этот меховой комочек походил на варежку, потому и назвали так. Став всеобщей любимицей, в хозяева она все же выбрала одного бойца, Михаила, уроженца алтайского села Пуштулим.

Воинам, занимавшимся воспитанием собаки, очевидно было, что вырастет она умной и надежной помощницей. Было с кем сравнивать: Варька – не первый выхоженный и выращенный ими щенок.

Если кто-то из парней уходил на обход территорий, она непременно шла рядом, помогала копать блиндажи, и на заданиях не отставала, словно кто-то ей приказал беречь вверенных ей людей.

Переживая за любимицу, парни даже предприняли попытку переправить Варю с передовой в тыл с одним из боевых товарищей, но пограничного контроля лохматая фронтовичка не прошла. Не было у нее ни паспорта прививок, ни сопроводительных бумаг. Как в старом мультике – «лапы и хвост – мои документы». Словом, Варька вернулась на позиции и очень радовалась, оказавшись среди родных ей людей.

Памятнику – быть

Невероятно чуткая, она реагировала на белок, шебуршавших в кронах самых высоких деревьев. И 14 ноября, когда ушла на свое очередное – и последнее – задание, тоже поставила уши «топориком» – на дрон-камикадзе, зависший над нашими позициями. Смертельно опасная «птичка» вела себя примерно как белка, также шуршала где-то очень высоко. Бойцы, перегружавшие в тот момент снаряды в машину, в грохоте боя не услышали этого тихого звука, предвестника смерти. Варя предупредила их заливистым лаем. Мужики, рванув в сторону, успели вовремя, а их верная спутница чуть замешкалась. Вражеский осколок угодил ей в живот. Ранение оказалось смертельным, любимица роты умерла на руках у воинов. Было ей на тот момент восемь месяцев.

Депутат АКЗС, координатор проекта «Единой России» «Защита животного мира», директор барнаульского зоопарка «Лесная сказка» Сергей Писарев рассказал «АП», что вскоре здесь установят памятник фронтовой собаке с описанием ее подвига.

– История от наших сибирских ребят из зоны СВО о том, как они потеряли своего верного друга, собаку Варю, не дает мне покоя. И потому я принял такое решение – поставить ей памятник. Над ним работает в Питере скульптор Ярослав Барков, с которым мы не раз сотрудничали. А отливать фигуру будут на заводе архитектурно-художественного литья в городе Касли на Урале. Его директор – Владимир Киселёв, мой ученик, когда-то он учился в барнаульской школе № 105, – подтвердил Сергей Викторович.

Факт «Лохматый Оскар» – международный конкурс, победителями которого становятся по итогам народного голосования и оценкам жюри самые отважные и преданные людям братья наши меньшие. Вот лишь некоторые номинанты. Пес Мухтар, ялтинский «Хатико». 12 лет ждал на берегу моря своего погибшего хозяина, профессионального спасателя. Его поддерживал и кормил местный уличный музыкант Виктор Малиновский. Мухтар умер в прошлом году, 14-летним. Кот Борис, «почетный донор», Курск. Питомец ветклиники «Подлесный». Главврач Андрей Гурко подобрал его на улице с обломанным хвостом, прооперировал, спас. Клиника стала домом Бориса, он помогает ветеринарам принимать заболевших собратьев, и не раз сдавал кровь для переливания другим котам-пациентам в экстренных случаях. Дворняжка Алиса. Прошлым летом спасла многодетную семью Южаковых из огня. Пожар случился в селе Большое Баландино Челябинской области, ночью. Она сорвалась с цепи и лаяла до тех пор, пока хозяева не проснулись. Пожарные прибыли через 15 минут, к тому моменту пламя уже уничтожило дом, вещи, машину. Людей же уберегла собачья бдительность. Собака Леся – еще одна героиня СВО. Прибилась к нашим воинам в Херсонской области. О прилетах предупреждала заранее громким лаем, а однажды прикрыла собой бойца, ставшего ей добрым хозяином. Осколок, предназначавшийся ему, приняла на себя. После того ранения выжила и даже вернулась в строй. Но трагически погибла прошлым летом, когда спасала людей при крушении Каховской ГЭС. Пес Кунак. Оберегал своего 12-летнего хозяина Толю, заблудившегося в амурской тайге (Аркадьевка, Архаринский округ). По сообщению отца ребенка на поиски поднялись люди, поисковики ПСО «Амур» прочесывали тайгу. Нашли мальчика уставшим, спящим, пес сторожил его сон. Это означало только одно: если бы спасатели не нашли его, Кунак сам привел бы подростка домой. И, наконец, лауреат прошлого года, бордер-колли Торин. Помогал российским спасателям разбирать завалы после разрушительного землетрясения в Турции, обнаружил живыми под обломками зданий несколько человек. ПОПОВА Тамара Еще читают

Взято отсюда.

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