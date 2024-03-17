Как гадать на замужество на Герасима Грачевника. Народные приметы 17 марта

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Девушки в этот день гадали, выйдут ли они в этом году замуж: нужно быстро выбежать на улицу – и первый встречный покажет, быть свадьбе или нет
17 марта верующие чтут память святых Герасима Иорданского и Герасима Вологодского. Свое прозвище святые получили из-за “обычая” птиц грачей в это время возвращаться из теплых стран. В этот день хозяюшки пекли грачей из теста и угощали ими ребятишек.
Как гадать на замужество 17 марта
На Герасима Грачевника девицы гадали на замужество.
Они быстро выбегали на улицу и смотрели, кто первым встретится: если женщина – это к свадьбе, а если мужчина – в этом году замужество не “светит”.
Народные приметы на 17 марта
Взято отсюда.
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