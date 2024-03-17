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Как гадать на замужество на Герасима Грачевника. Народные приметы 17 марта

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Как гадать на замужество на Герасима Грачевника. Народные приметы 17 марта

Фото: unsplash.com

Девушки в этот день гадали, выйдут ли они в этом году замуж: нужно быстро выбежать на улицу – и первый встречный покажет, быть свадьбе или нет

17 марта верующие чтут память святых Герасима Иорданского и Герасима Вологодского. Свое прозвище святые получили из-за “обычая” птиц грачей в это время возвращаться из теплых стран. В этот день хозяюшки пекли грачей из теста и угощали ими ребятишек.

Как гадать на замужество 17 марта

На Герасима Грачевника девицы гадали на замужество.

Они быстро выбегали на улицу и смотрели, кто первым встретится: если женщина – это к свадьбе, а если мужчина – в этом году замужество не “светит”.

Народные приметы на 17 марта

  • Грач прилетел – скоро наступит настоящая весна.
  • Если грачи вернулись к гнездам, очень скоро наступит весна. А если птицы сидят на гнездах недолго и взлетают, то холода еще вернутся.
  • Сухая и солнечная погода 17 марта – к изобилию лесных ягод.

    • Взято отсюда.

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