Как герой фильма «Великий» вернул себе интерес к творчеству и спасал людей

Как вернуть интерес к творчеству, если у тебя случилось профессиональное выгорание, и при этом спасти людей от страшной болезни? У героя фильма «Великий», главную роль в котором сыграл Джонни Депп, это получилось так, что весь мир об этом узнал.

Попал в точку

Когда есть пометка к фильму «основано на реальных событиях», сразу понимаешь, что тебя ожидает, скорее всего, сложный драматический сюжет с глубоким смыслом. И картина режиссера Эндрю Левиса по одноименной книге Эйлин Миоко Смит и Юджина Смита не разочаровала.

Главный герой, Юджин Смит, – фотокорреспондент, который успел рассориться со всеми изданиями, потому что считает, что они занимаются чем-то рутинным и бессмысленным. Друзьям и семье он тоже не рад. На двери его фотомастерской написано «Не беспокоить до второго пришествия». Самый главный друг Юджина – бутылка и сигарета. Людей он не очень любит. Фотографирует их не на улице, а из окна фотолаборатории.

Потеря интереса к профессии, недовольство собой и миром, депрессия… А когда-то он был знаменитым военным фотокорреспондентом, делал снимки с передовой во время Второй мировой войны, в частности, о событиях наступления на Японию… Это интересный, но страшный опыт, после которого Юджину снятся кошмары. С учетом всего этого возвращаться в Японию он уж точно не планировал, и все же решился. Юджин говорит своей знакомой: «Индейцы считали, что снимок человека забирает часть его души. Профессия настоящего фотокора тоже забирает часть его души…»

Но не нужно думать, что человек, чье эксцентричное поведение выводило из себя не одного редактора известных изданий, вдруг возьмет да мгновенно изменится под давлением ситуации, из сочувствия людям… И в этом смысле режиссер попал в точку с подбором актера на главную роль. Джонни Депп как нельзя лучше передал непростой характер известного фотокора. Но, возможно, этот характер и помог выжить и принести пользу пострадавшим людям.

Ртуть в море

Итак, что же такого произошло в японском городе Минамата, что история впечатлила весь мир и за фото, сделанное там, фотокорреспондента удостоили золотой медали Роберта Капы? Напомним, что эта награда выдается за фоторепортаж, потребовавший исключительной храбрости и инициативы.

Главный герой, как и его прототип, попадает в японский городок, где бедняки не могут ничего себе позволить из еды, кроме улова, который они добудут в море. Но рыба отравлена ртутью. И многолетнее ее употребление приводит к поражению мозга, зрения, опорно-двигательной функции. У части больных наблюдалось безумие, кома, паралич. Дети умирали, не получая достаточного медицинского обследования и лечения. Врачи назвали болезнь, поразившую тысячи японцев, именем городка. Причина страшных заболеваний кроется в деятельности крупной химической компании, сбрасывающей отходы производства в море. И это не выдумка. С 1932 по 1968 год химический завод «Чиссо» в Минамате сбрасывал большое количество промышленных сточных вод, загрязненных высокотоксичной метилртутью. Когда население узнало о том, из-за чего оно страдает, потребовало остановки завода и компенсаций за нанесенный вред здоровью.

Президент «Чиссо» использовал якудза, чтобы запугать людей. Несмотря на это, пациенты и их сторонники начали движение «единого акционера». Они покупали по одной акции «Чиссо», чтобы влиять на решение компании. Тысяча акционеров- одиночек, участвовавших в движении, собрались перед залом в Осаке с тем, чтобы выразить свой протест. Это кульминационный момент фильма. Во время демонстрации американского фотографа избили до полусмерти. Но к тому времени его фоторепортаж о больных в Минамате уже был опубликован в американской прессе и получил широкую известность.

Нуждаются в эмпатии

Самой значимой частью фотоэссе стал раздел «Томако и мать в ванне». Там подробно показано, какой страшный вред принесло загрязнение воды ребенку. Юджину Смиту не сразу бедняки открывают свое сердце и разрешают снимать себя и своих детей на фотокамеру. Да и он не сразу проникается их горестями.

В какой-то момент Юджин раздумывает над тем, не принять ли щедрое коммерческое предложение от владельца химической компании и убраться из города. Он даже свою дорогущую камеру вручает в подарок подростку, чье туловище заковано в железный корсет.

Но через некоторое время профессия и человечность берут свое, и участники движения в поддержку пострадавших пациентов тоже проникаются к нему сочувствием. Он поет песенку, качая на руках несчастную девочку Томако, учит паренька с вывернутыми болезнью пальцами печатать крупные журнальные фото, просыпается с рассветом, чтобы проводить рыбаков в море, влюбляется в местную правозащитницу и женится на ней. Теперь он часть этого хрупкого мира.

Но вернемся к реальности. Через какое-то время благодаря общественному резонансу, в том числе и фотографиям Юджина Смита, в 1970-е годы химическая корпорация признала, что сливала в море опасные отходы, но раздала пострадавшим обещанные компенсации далеко не сразу, а через десятки лет.

По опубликованным данным, к 2004 году корпорация «Чиссо» выплатила компенсацию в размере 86 миллионов долларов.

Сейчас компания известна как поставщик жидких кристаллов, используемых для ЖК-дисплеев, и о своей роли в массовом заражении Минаматы предпочитает помалкивать. Хорошо, что кино как самое массовое из искусств способно напомнить людям о трагедии рыбацкого городка и обострить эмпатию к тем, кто этого заслуживает.

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Взято отсюда.

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