Как голосовали на выборах президента РФ жители Алтайского края

В Алтайском крае все больше людей голосуют за действующего президента по сравнению с предыдущими выборами. В 2024 году процент тех, кто проголосовал за Владимира Путина, вырос практически на 20%.

В районах

На выборах президента Российской Федерации явка избирателей в регионе по предварительным данным составила 60%. В голосовании принял участие 1 млн 50 тыс. 936 человек. 17 марта по состоянию на 18.00 часов активнее всего голосовали жители Родинского (81,3%) и Алейского (80,6%) районов. Высокая явка отмечается в Кулундинском районе (77,8%), ЗАТО Сибирском (76,6%), в Тюменцевском (76,4%), в Заринском и Кытмановском (74,8%), в Краснощёковском (73,7%), Завьяловском (73,2%), Рубцовском (70,8%), Суетском (70,6%) и в Петропавловском районах (70,5%).

В дни голосования в районах края проходили народные праздники. Отмечали Масленицу, провожали зиму. В ДК, где в основном были расположены избирательные участки, продавали выпечку, проводили концерты. Члены избирательных комиссий старались поделиться своим позитивным настроением со всеми, кто приходил на избирательный участок. Они украшали помещение участка: приносили цветы, развешивали шарики, устраивали интересные выставки и фотозоны, кто-то готовил угощение. Отнеслись с большим вниманием к избирателям, особенно к участникам СВО. Например, в Курьинском районе бойцу, награжденному медалью «За отвагу», вручили памятную открытку и книгу о легендарном земляке, конструкторе стрелкового оружия Михаиле Калашникове.

Члены УИК не оставались равнодушными и к проблемам пенсионеров, когда выезжали к ним на дом.

В Залесовском муниципальном округе помогли пожилым людям поменять перегоревшие в доме лампочки, в Целинном районе почистили тропинку к дому.

В Барнауле

Самое большое число избирателей – в столице края. Мы побывали на избирательных участках Барнаула 16 марта.

В гимназии № 42 было людно.

Преподаватель технического вуза Елена Владимировна пришла на избирательный участок вместе с мамой.

– Решается судьба страны, и мы не можем к этому относиться безучастно. Поэтому и пришли проголосовать за своего кандидата, – говорит она.

Пенсионер Алексей Торчин считает:

– Очень важно участвовать в процедуре голосования. Это наш гражданский долг.

В лицее № 122 мы побывали в тот же день ближе к полудню. Здесь тоже участки не пустовали. Одна из проголосовавших, заводчанка Марина Койнова, работает слесарем-контролером.

– Я считаю необходимым голосовать, чтобы в нашей стране продолжались изменения к лучшему, – говорит она.

Медик Андрей Манишин всегда ходит на выборы:

– От того, как мы проголосуем, зависит дальнейший вектор развития нашей страны. Некоторые думают, что от одного голоса ничего не зависит, но это не так. Вместе мы сила.

Многие взрослые шли голосовать с детьми.

– Это мой сын Степан. Наша мама еще голосует, а мы ее ждем. Меня зовут Евгений. Мы голосуем, потому что это наше право, и мы его используем, – рассказал еще один барнаулец.

В течение трех дней СМИ активно освещали, как голосуют випы и местные знаменитости. На одном из участков Барнаула проголосовал президент Алтайской федерации закаливания и спортивного зимнего плавания «Белые медведи» Александр Зеленецкий. Как всегда, он голосовал, одетый налегке. Таким образом морж пропагандирует здоровый образ жизни и закаливание.

Международные наблюдатели

Выборы президента России проходили с участием международных наблюдателей. В составе Миссии наблюдателей от СНГ 16 и 17 марта в регионе работали представители Республики Казахстан Рустам Косинов и Раиса Дюсебаева. В субботу и воскресенье международные наблюдатели побывали на избирательных участках в Барнауле, Бийске и Белокурихе, а также Косихинском районе. Рустам Дюйсенулы и Раиса Васильевна приняли участие в работе Центра общественного наблюдения за выборами в Алтайском крае.

В целом трехдневное голосование в нашем регионе прошло спокойно, без серьезных нарушений.

– Благодарю всех, кто напряженно работал в эти дни. Это и сотрудники избирательных комиссий, и наблюдатели, и представители правоохранительных органов, обеспечивающие безопасность на участках, – отметил губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своем Телеграм-канале.

По стране

На момент верстки номера по данным ЦИК было обработано 98,02% протоколов. Владимир Путин набрал 87,68% голосов, Николай Харитонов – 3,95%. Владислав Даванков – 3,81%, Леонид Слуцкий – 3%. Явка по состоянию на 18.00 17 марта составила 74,22%.

Явка избирателей

в Алтайском крае – 59,89%.

В голосовании принял участие 1 млн 50 тыс. 936 человек.

Голоса распределились следующим образом:

В. Даванков – 4,58%,

В. Путин – 84,88%,

Л. Слуцкий – 3,63%,

Н. Харитонов – 5,41%.

Рейтинг голосования за действующего президента:

2012 год – 57%,

2018 год – 65 %,

2024 год – 85 %.

Количество голосов за Владимира Путина в СФО:

Кемеровская область – 1 732 303,

Красноярский край – 1 221 986,

Новосибирская область – 1 166 606,

Иркутская область – 961 950,

Алтайский край – 890 885,

Омская область – 848 544,

Томская область – 375 123,

Республика Хакасия – 244 379,

Республика Тыва – 180 902,

Республика Алтай – 98 447.

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Взято отсюда.

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