Как голосовали на выборах президента РФ жители Алтайского края

В Алтайском крае все больше людей голосуют за действующего президента по сравнению с предыдущими выборами. В 2024 году процент тех, кто проголосовал за Владимира Путина, вырос практически на 20%.
В районах
На выборах президента Российской Федерации явка избирателей в регионе по предварительным данным составила 60%. В голосовании принял участие 1 млн 50 тыс. 936 человек. 17 марта по состоянию на 18.00 часов активнее всего голосовали жители Родинского (81,3%) и Алейского (80,6%) районов. Высокая явка отмечается в Кулундинском районе (77,8%), ЗАТО Сибирском (76,6%), в Тюменцевском (76,4%), в Заринском и Кытмановском (74,8%), в Краснощёковском (73,7%), Завьяловском (73,2%), Рубцовском (70,8%), Суетском (70,6%) и в Петропавловском районах (70,5%).
В дни голосования в районах края проходили народные праздники. Отмечали Масленицу, провожали зиму. В ДК, где в основном были расположены избирательные участки, продавали выпечку, проводили концерты. Члены избирательных комиссий старались поделиться своим позитивным настроением со всеми, кто приходил на избирательный участок. Они украшали помещение участка: приносили цветы, развешивали шарики, устраивали интересные выставки и фотозоны, кто-то готовил угощение. Отнеслись с большим вниманием к избирателям, особенно к участникам СВО. Например, в Курьинском районе бойцу, награжденному медалью «За отвагу», вручили памятную открытку и книгу о легендарном земляке, конструкторе стрелкового оружия Михаиле Калашникове.
Члены УИК не оставались равнодушными и к проблемам пенсионеров, когда выезжали к ним на дом.
В Залесовском муниципальном округе помогли пожилым людям поменять перегоревшие в доме лампочки, в Целинном районе почистили тропинку к дому.
В Барнауле
Самое большое число избирателей – в столице края. Мы побывали на избирательных участках Барнаула 16 марта.
В гимназии № 42 было людно.
Преподаватель технического вуза Елена Владимировна пришла на избирательный участок вместе с мамой.
– Решается судьба страны, и мы не можем к этому относиться безучастно. Поэтому и пришли проголосовать за своего кандидата, – говорит она.
Пенсионер Алексей Торчин считает:
– Очень важно участвовать в процедуре голосования. Это наш гражданский долг.
В лицее № 122 мы побывали в тот же день ближе к полудню. Здесь тоже участки не пустовали. Одна из проголосовавших, заводчанка Марина Койнова, работает слесарем-контролером.
– Я считаю необходимым голосовать, чтобы в нашей стране продолжались изменения к лучшему, – говорит она.
Медик Андрей Манишин всегда ходит на выборы:
– От того, как мы проголосуем, зависит дальнейший вектор развития нашей страны. Некоторые думают, что от одного голоса ничего не зависит, но это не так. Вместе мы сила.
Многие взрослые шли голосовать с детьми.
– Это мой сын Степан. Наша мама еще голосует, а мы ее ждем. Меня зовут Евгений. Мы голосуем, потому что это наше право, и мы его используем, – рассказал еще один барнаулец.
В течение трех дней СМИ активно освещали, как голосуют випы и местные знаменитости. На одном из участков Барнаула проголосовал президент Алтайской федерации закаливания и спортивного зимнего плавания «Белые медведи» Александр Зеленецкий. Как всегда, он голосовал, одетый налегке. Таким образом морж пропагандирует здоровый образ жизни и закаливание.
Международные наблюдатели
Выборы президента России проходили с участием международных наблюдателей. В составе Миссии наблюдателей от СНГ 16 и 17 марта в регионе работали представители Республики Казахстан Рустам Косинов и Раиса Дюсебаева. В субботу и воскресенье международные наблюдатели побывали на избирательных участках в Барнауле, Бийске и Белокурихе, а также Косихинском районе. Рустам Дюйсенулы и Раиса Васильевна приняли участие в работе Центра общественного наблюдения за выборами в Алтайском крае.
В целом трехдневное голосование в нашем регионе прошло спокойно, без серьезных нарушений.
– Благодарю всех, кто напряженно работал в эти дни. Это и сотрудники избирательных комиссий, и наблюдатели, и представители правоохранительных органов, обеспечивающие безопасность на участках, – отметил губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своем Телеграм-канале.
По стране
На момент верстки номера по данным ЦИК было обработано 98,02% протоколов. Владимир Путин набрал 87,68% голосов, Николай Харитонов – 3,95%. Владислав Даванков – 3,81%, Леонид Слуцкий – 3%. Явка по состоянию на 18.00 17 марта составила 74,22%.
Явка избирателей
в Алтайском крае – 59,89%.
В голосовании принял участие 1 млн 50 тыс. 936 человек.
Голоса распределились следующим образом:
Рейтинг голосования за действующего президента:
Количество голосов за Владимира Путина в СФО:
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Взято отсюда.
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