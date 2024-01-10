Как государство решает проблему нехватки кадров

«Сейчас многие предприниматели говорят о дефиците кадров. А как государство помогает решить эту проблему? Елена Тарасова, г. Барнаул».

Отвечает начальник управления Алтайского края по труду и занятости населения Надежда Капура:

– С 2021 года в стране реализуется программа субсидирования найма. Она предусматривает денежную компенсацию расходов на частичную оплату при трудоустройстве отдельных категорий граждан. В перечень вошли молодые люди в возрасте до 30 лет, те, кто потерял работу или находится под риском увольнения, участники специальной военной операции и другие.

Мы видим, что у работодателей растет интерес к мерам поддержки занятости. По сравнению с 2022 годом, сумма предоставленной работодателям субсидии за трудоустройство определенных категорий жителей края увеличилась вдвое и превысила 41,5 млн руб. На конец ноября 2023 года в программе участвовало более 450 работодателей края, и это позволило трудоустроить свыше 1100 человек.

Правительство России продлило программу субсидирования найма и на этот год и расширило ее. Теперь работодатели смогут получать субсидию за трудоустройство инвалидов. Выплата составит три МРОТ, увеличенных на районный коэффициент и сумму страховых взносов. Столько же продолжат платить за наем других категорий граждан, например, молодежи до 30 лет и уволенных по сокращению штата либо при ликвидации бизнеса.

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Взято отсюда.

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