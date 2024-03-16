Как готовятся проводить зиму в Алтайском крае

Во всю ширь души наш народ провожает зиму. Износившую к этой поре свой беленький-чистенький наряд, уставшую, с осевшими и грузными от воды сугробами. Всем уже постылую, от слова «стыль». Еще осторожничает люд городской и сельский на скользких дорожках, но готов уже поминать ее радостно и вкусно, ведь «на масленой неделе из трубы блины летели».

Радости Сырной седмицы

Глядь – и отстряпалась-отгостевалась незаметно масленичная неделя. Каждый ее день народ русский исстари наполнял особыми смыслами, ни разу не повторяющимися. Подзабыли о них, конечно, молодые русские, которым бабушки в платочках колыбельных не пели да сказок не сказывали. Но не беда, гены предков заставят вспомнить, почему, к примеру, первый испеченный в понедельник блин не едят – оставляют родным, отошедшим в мир иной, выносят на крыльцо или подоконник со словами «вот для ваших душ блинок». Тогда же начинали сооружать чучела из соломы.

Есть, оказывается, двойное дно у обычая тещиных блинов. С древности теща – персонифицированный образ зимы, а ее надо задобрить, умаслить, чтобы не лютовала, уходила поскорее.

А тому, кто хоть раз чудил ряженым в четверговый Разгуляй, хэллоуины и святые патрики, втихаря подсунутые великороссам, будут казаться скучными, пресными и бессмысленными.

Масленица каким-то чудесным образом уже много веков совмещает в нашей стране языческие традиции с православной Сырной седмицей, а потому и батюшки не против этого последнего перед Великим постом веселья. Всего должно быть много сейчас, так что не экономьте – на эмоциях, на искренней, от сердца, любви к ближним своим. И на блинах, конечно, – скороспелках или опарных, со сметанкой или семужкой малосольной, это уж кому как нравится.

Выбор

Наши земляки в это судьбоносное для страны воскресенье, проголосовав за президента России, окажутся еще перед одним выбором. Где и как попрощаться с зимой?

Жители краевой столицы могут отправиться в парк «Изумрудный», в полдень здесь начнется «Самая русская Масленица», или в «Лесную сказку», где для народа приготовили массу угощений и русских забав; от состязаний силачей до битвы мешками. Здесь же сожгут семиметровое чучело Масленицы. Выше – на целых четыре метра! – только в Новотырышкино, на главной ярмарочной площадке края, где установлено одиннадцатиметровое, высочайшее в России. Самые ловкие и смелые разыграют призовой фонд конкурса в 250 тысяч рублей.

Гулять здесь будут от души, секретов пока не выдаем, скажем лишь кратко, что в этом году фестиваль «Сибирская Масленица», посвященный русской сказке, традициям нашей страны, пройдет под девизом «Любо-дорого, по-семейному». За звание самых-самых будут бороться семейные ансамбли, мастера и изготовленные ими чучела, а для победителей конкурса «Креативные сани» предусмотрены классные призы на сумму 133 тысячи рублей. И будет ходить своя валюта – масленичный рубль!

Подробности народных гуляний в Новотырышкино мы узнаем немного позже от наших корреспондентов – эти выходные они проведут там.

Гуляй, Алтай!

А теперь – сообщения наших собкоров о том, как готовятся проводить зиму в районах края.

Людмила Маковецкая – из Рубцовска:

– Традиционные масленичные гуляния пройдут на площади Ленина; программа обещает быть насыщенной, с праздничной торговлей, организованной предпринимателями, угощением блинами и выступлениями творческих коллективов учреждений культуры. Самые же ловкие и смелые участники праздника испытают удачу, поднявшись на «Призовой столб» – спонсоры обещают хорошие подарки!

Наталья Исаева – из Камня-на-Оби:

– «Солнечную Масленицу» у нас будут встречать в воскресенье с размахом, на излюбленной площадке народных гуляний – городской набережной. Каменцев ждут концертная и игровая программы, любимые забавы – перетягивание каната, силовые конкурсы и пока секретный приз на вершине высокого столба для самого ловкого. И, конечно, будут угощения. Какая ж Масленица без солнечного блина! Кульминационным моментом станет сожжение чучела зимы. Над его созданием потрудились специалисты городского краеведческого музея. Огонь окончательно прогонит холодное время года и распахнет двери весне.

Павел Сидоренко – из Бийска:

– Праздничное действо «Широкая Масленица» начнется на Петровском бульваре в полдень. На праздник приглашаются юные бийчане и их родители. Творческое представление, которое развернется на главной городской уличной сцене, готовят артисты молодежного центра «Родина». Будут и различные выступления, и веселые игры, и спортивные состязания, и традиционное сжигание чучела, и, конечно, хорошие подарки от спонсоров. Программа рассчитана на детей.

Картину воскресного дня дополнили наши коллеги из районных СМИ.

Редактор газеты «Маяк труда» Надежда Геньш рассказала, что центральной площадкой театрализованного представления «Широкая Масленица» в Алейске станет городская площадь.

В Благовещенке, по словам главного редактора БРИЦ Галины Сивовой , в этот день акцент сделают на патриотических мероприятиях, а районная библиотека проведет в Доме ветеранов вечер народных традиций «Блинная перезагрузка».

От Надежды Муратовой, редактора газеты «Восход» Красногорского района мы узнали, что центром праздника станет Усть-Иша. Здесь, помимо обычной для проводов зимы программы, состоится благотворительная ярмарка. Воспитанники местной воскресной школы, мастера и умельцы предложат посетителям свои поделки, керамику, изделия ДПИ. Активисты волонтерской группы «Помощь участникам СВО Красногорского района» готовят сейчас очередную отправку гуманитарного груза на фронт, собранные средства будут направлены на его комплектование.

Проводы зимы: интересные факты

Комоедица – второе название Масленицы. «Ком» с древнеславянского – «медведь». Смысл поговорки «первый блин комам» (не комом, как думают многие!) – в задабривании этих хищников, просыпающихся весной от спячки очень голодными, чтобы не разоряли крестьянских хозяйств.

Солнцестояние – астрономическая подоплека праздника. В эту весеннюю пору ночь и день уравниваются по длине, а в мифологии считается, что солнце-дитя становится мужчиной Ярилой.

Вплоть до XIX века крестьянки не знали ни дрожжей, ни соды. А чтобы масленичные блины получались пышными и легкими, добавляли в тесто ингредиент, который буквально под ногами валялся – щепотку снега со двора.

Именно на Масленицу парни присматривали себе невест. У жениха появлялось время, как минимум, еще полгода, чтобы присмотреться получше к выбранной девушке, оценить ее в работе, на покосе, узнать ее семью. Такие хорошо подготовленные браки (свадьбы играли осенью) во многом позволяли избежать потом проблем несовместимости.

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Взято отсюда.

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