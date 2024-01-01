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Как и было сказано: РФ обошла экономику ФРГ через 2 месяца после прогноза Путина

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Как и было сказано: РФ обошла экономику ФРГ через 2 месяца после прогноза Путина

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль восхитилась пророческими словами Путина о России

Ситуация в мировой экономике существенно изменилась в пользу России, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление бывшей главы МИД Австрии Карин Кнайсль в интервью журналисту Флавио фон Вицлебену.

“В экономическом плане, самое позднее в июне 2023 года, я вспоминаю, как на Петербургском экономическом форуме президент Путин в своем пленарном выступлении отметил, что Россия находится среди десяти крупнейших экономических держав и занимает шестое место, но при этом может обогнать Германию”, — отметила бывшая глава австрийского МИД.

По словам Кнайсль, спустя всего два месяца произошло именно то, о чем говорил Путин: Россия сумела обогнать Германию в рейтинге десяти крупнейших экономических держав.

Ранее помощник президента Максим Орешкин сообщил, что российская экономика стала крупнейшей в Европе.

Подводя итоги года, Владимир Путин заявил, что стабильность финансово-экономической системы России стала удивлением не только для так называемых партнеров, но и для самой страны. Это связано с тем, что за предыдущие десятилетия удалось накопить запас прочности, отметил президент РФ.

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Взято отсюда

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