Как и когда правильно загадывать желания на Новый год

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Все желания, как правило, загадываются в 23.59, когда бьют куранты и официально наступает новый год. Ритуалы могут быть разные

Каждый хоть раз в жизни да загадывал желание за мгновение до наступления нового года. Кто-то предпочитает сжигать бумажки и употреблять пепел с игристым, другие просто проговаривают заветные слова про себя.

Способ с шампанским считается самым распространенным. Начинать писать свою мечту (можно взять небольшой кусочек салфетки) нужно с боем курантов, потом быстро сжечь над бокалом и выпить залпом. Все нужно успеть до окончания боя курантов. Важно, чтобы бумажка сгорела полностью, иначе желание может и не сбыться.

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Кстати, есть альтернатива шампанскому для тех, кто не пьет алкоголь или не хочет есть пепел — нужно загадать желание и съесть под бой часов 12 виноградин. На каждой про себя нужно проговаривать то, исполнение чего вы хотите.

Также можно зажечь бенгальский огонь и загадывать желание, пока он горит. Сгоревшую палочку рекомендуют не выбрасывать, пока загаданное не сбудется.

А еще есть простой способ, который немного похож на гадание: нужно написать на 12 листочках 12 желаний и положить их под подушку. 1 января остается вытащить первую попавшуюся в руку бумажку. Этому желанию суждено исполниться в наступившем году.

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Взято отсюда.

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