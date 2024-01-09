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Как и когда в 2024 году будут проводить государственные экзамены

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Как и когда в 2024 году будут проводить государственные экзамены

Стало известно расписание проведения в 2024 году единого государственного экзамена, основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена.

По информации Минпросвещения РФ, изменений в ЕГЭ не будет. Чего не сказать про ОГЭ для девятиклассников, который поделили на три периода: досрочный, основной, дополнительный. Кроме того, даты основного периода немного изменили. Если ранее иностранные языки планировали поставить на 24 и 25 мая, то теперь их решили перенести на 21 и 22 мая из-за «последних звонков».

Расписание ЕГЭ – 2024

Досрочный период

  • 22 марта – география, литература;
  • 26 марта – русский язык;
  • 29 марта – математика (база и профиль);
  • 2 апреля – биология, иностранные языки (письменно), физика;
  • 5 апреля – иностранные языки (устно);
  • 9 апреля – информатика, обществознание;
  • 12 апреля – история, химия.

    • Резервные дни: 15 апреля – русский язык, 18 апреля – математика (базовый и профильный уровни), 19 апреля – биология, иностранные языки (письменно), литература, обществознание, физика, 22 апреля – география, иностранные языки (устно), информатика, история, химия.

    Основной период:

  • 23 мая – география, литература, химия;
  • 28 мая – русский язык;
  • 31 мая – математика (база и профиль);
  • 4 июня – обществознание;
  • 7, 8 июня – информатика;
  • 10 июня – история, физика;
  • 13 июня – биология, иностранные языки (письменно);
  • 17, 18 июня – иностранные языки (устно).

    • Резервные дни: 20 июня – русский язык, 21 июня – география, литература, физика, 24 июня – математика, 25 июня – информатика, обществознание, химия, 26 июня – иностранные языки (устно), история, 27 июня – биология, иностранные языки (письменно), 1 июля – по всем учебным предметам.

    Дополнительный период:

  • 4 сентября – русский язык;
  • 9 сентября – математика (база);
  • 23 сентября – математика (база), русский язык.

    • Расписание ОГЭ – 2024

    Досрочный период

  • 23 апреля – математика;
  • 26 апреля – русский язык;
  • 3 мая – информатика, литература, обществознание, химия;
  • 7 мая – биология, география, иностранные языки, история, физика.

    • Резервные дни: 14 мая – математика; 15 мая – информатика, литература, обществознание, химия; 16 мая – биология, география, иностранные языки, история, физика; 20 мая – русский язык; 21 мая – по всем учебным предметам.

    Основной период

  • 21, 22 мая – иностранные языки;
  • 27 мая – биология, обществознание, химия, информатика;
  • 30 мая – география, история, физика, химия;
  • 3 июня – русский язык;
  • 6 июня – математика;
  • 11 июня – география, информатика, обществознание;
  • 14 июня – биология, информатика, литература, физика.

    • Резервные дни: 24 июня – русский язык; 25, 26 июня – по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики); 27 июня – математика; 1, 2 июля – по всем учебным предметам.

    Дополнительный период

  • 3 сентября – математика;
  • 6 сентября – русский язык;
  • 10 сентября – биология, география, история, физика;
  • 13 сентября – иностранные языки, информатика, литература, обществознание, химия.

    • Резервные дни: 18 сентября – русский язык; 19 сентября – математика; 20, 23 сентября – по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики); 24 сентября – по всем учебным предметам.

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