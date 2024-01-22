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Как идет “перезапущенный” суд по делу Константина Падуна, который задушил свою жену

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Очередное заседание по делу состоялось 22 января

Как идет "перезапущенный" суд по делу Константина Падуна, который задушил свою жену

Константин Падун / Скриншот из видео Следкома

Очередное заседание по делу Константина Падуна, который обвиняется в убийстве своей жены, состоялось в Ленинском районном суде Барнаула 22 января. Как и прошлое, оно проходило в закрытом режиме, на нем опрашивали свидетелей со стороны обвинения. Об этом рассказал адвокат Константина Падуна Виталий Алексеев.

“Сторона гособвинения представляет доказательства, допрашиваются свидетели со стороны обвинения. Часть свидетелей опросили, показания остальных огласили. Все свидетели у нас в сегодняшнем заседании закончилось, будем исследовать письменные материалы дела. Одно или два следующих заседания это займет”, – сообщил Виталий Алексеев.

Защитник также отметил, что в этот раз суд должен пройти быстрее, чем в прошлый.

Сейчас дело в Ленинском районном суде рассматривается с самого начала. Приговор Падуну должны были вынести еще 26 июля 2023 года, однако дело вернули в прокуратуру “для устранения препятствий в рассмотрении дела судом и составлении обвинительного заключения”.

Напомним, что на прошлом заседании 16 января 2024 года Ленинский районный суд закрыл процесс из-за двух несовершеннолетних детей, которые фигурируют в деле. Ходатайство об этом заявил сам Падун. С доводами обвиняемого согласилось сторона потерпевших.

Обвиняется Константин Падун в том, что убил бывшую жену ночью 5 января 2023 года. Когда Падун задушил жену, он положил ее тело в мешок и вынес на крышу дома. Убийство он замаскировал под безвестное исчезновение, однако тело женщины нашли, и ее бывший муж сознался в содеянном.

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