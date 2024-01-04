Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Как идут поиски пропавшего в Красноярске баскетболиста БК “Барнаул”

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Антон Петухов пропал в Красноярске 30 декабря 2023 года

Как идут поиски пропавшего в Красноярске баскетболиста БК "Барнаул"

Объявление о пропаже Антона Петухова / Фото: ПСО “Поиск пропавших детей” им. Оксаны Василишиной

Пропавшего баскетболиста БК “Барнаул” Антона Петухова продолжают искать в Красноярске. Поиски ведут волонтеры организации “Поиск пропавших детей” имени Оксаны Василишиной, полицейские, а также друзья и родственники парня. Об этом добровольцы сообщили в соцсетях.

Уже несколько дней в Красноярске работает инфогруппа, которая распространяет ориентировки по красноярским группам и чатам и взаимодействует с полицией, чтобы определить границы поиска. 

По камерам видеонаблюдения удалось установить, что парень шел на остров Татышев со стороны левого берега, но на правый берег так и не вышел. 

“Отрабатываются различные сценарии пропажи: падение в воду, потеря сознания на территории острова и другие. Осмотрена прибрежная зона, береговая линия с использованием подводного дрона, а также сам остров с применением БПЛА и пешими группами. Осматривается каждый овраг и колодец”, – пояснили в группе “Поиск пропавших детей” им. Оксаны Василишиной.

Сейчас в поисках задействовано более 20 человек. Волонтеры просят всех, кто гуляет по острову Татышев, при обнаружении похожих на принадлежащие Антону вещей, следов и других особенностей обращаться по телефону, указанному в ориентировке.

Напомним, что Антон Петухов пропал перед Новым годом. Он вышел из дома в Красноярске около 03:30 ночи 30 декабря и исчез. 

Парень имеет среднее телосложение, рост 205 см, темно-русые волосы, карие глаза, родинку на правой щеке и черную татуировку на левом предплечье с изображением Джокера.

Петухов является воспитанником школы “Енисея” и ЦСКА. В последние годы он выступал за БК “Барнаул”. 

новости горняк

Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

В Алтайском крае две легковушки провалились под лед, пока водители ловили рыбу (фото)

04.01.2024

 Новости Алтай

Черный воронок для счастливых фото: основатель барнаульского «Сталин-центра» — о выставке, музее и культе личности

04.01.2024

 Новости Алтай

«Народ ошибочно надеется на повторение 1991 года, когда кредиты и вклады “сгорели”»: профессор экономики — о том, что нас ждет в 2024-м

04.01.2024

 Новости Алтай

Красота и уродство. Смотрим главные автомобильные новинки 2024 года

04.01.2024

 Новости Алтай

Алкоголь за решеткой, поезда без дверей и смертельно опасный океан — Шри-Ланка глазами россиянки

04.01.2024

 Новости Алтай

«Появляется рост волос по мужскому типу»: неизлечимая болезнь мешает женщинам забеременеть — что такое СПКЯ и как с ним жить

04.01.2024

 Новости Алтай

Зачем россияне платят деньги, чтобы их похоронили заживо. Что это такое

04.01.2024

 Новости Алтай

Справятся только поклонники: проверьте, как хорошо вы помните фильм «Иван Васильевич меняет профессию»

04.01.2024

 Новости Алтай

В духе свободы: как в бийском колледже соединили классику и современность

04.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix