реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

Как Иуда поступил: отец летчика-перебежчика Кузьминова осудил сына за предательство

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Как Иуда поступил: отец летчика-перебежчика Кузьминова осудил сына за предательство

Вертолет Фото: unsplash.com

Отец Кузьминова предположил, что его сослуживцы видели в нем настоящего брата. Мужчина сравнил своего сына с Иудой и заявил, что предателей не уважает ни одна сторона

Отец российского летчика-перебежчика Максима Кузьминова заявил, что ему больше жаль экипаж Ми-8, который погиб при угоне вертолета на Украину. Об этом сообщает RT.

“Как Иуда поступил… Нигде предателя ни одна сторона не уважала. Предатель есть предатель. Они, наверное, видели в нем сослуживца, настоящего брата, и вот это предательство…” – сказал мужчина.

Напомним, в августе 2023 года Кузьминов угнал вертолет ВКС и улетел на Украину. Вместе с ним в вертолете находились штурман Хушбахт Турсунов и бортмеханик Никита Кирьянов, который был уроженцем Алтайского края. Находившиеся в вертолете не знали о планах пилота, оказали сопротивление и были убиты.

Кузьминова нашли 13 февраля в испанском Вильяхойосе. Рядом с его телом были документы на 33-летнего украинца, однако испанские и украинские СМИ утверждают, что убитый – 28-летний российский пилот-перебежчик. В полиции Испании подтвердили смерть летчика.

Взято отсюда

горняк22 телеграм

«Мы не можем его похоронить». Жительнице Алтая не выдают тело умершего ребенка

В ситуацию вмешался Минздрав Алтайского края 27 февраля 2024, 10:1130Написать…

Узнать больше
Морозные будни. О погоде в Алтайском крае 22 февраля

Морозные будни. О погоде в Алтайском крае 22 февраля

День пройдет преимущественно без осадков Заснеженная ветвь / Фото: unsplash.com…

Узнать больше
Изморозь, туман и местами снег обещают в Алтайском крае 27 февраля

Изморозь, туман и местами снег обещают в Алтайском крае 27 февраля

На дорогах местами гололедица В Алтайском крае 27 февраля в ночные и…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp