Вертолет Фото: unsplash.com

Отец Кузьминова предположил, что его сослуживцы видели в нем настоящего брата. Мужчина сравнил своего сына с Иудой и заявил, что предателей не уважает ни одна сторона

Отец российского летчика-перебежчика Максима Кузьминова заявил, что ему больше жаль экипаж Ми-8, который погиб при угоне вертолета на Украину. Об этом сообщает RT.

“Как Иуда поступил… Нигде предателя ни одна сторона не уважала. Предатель есть предатель. Они, наверное, видели в нем сослуживца, настоящего брата, и вот это предательство…” – сказал мужчина.

Напомним, в августе 2023 года Кузьминов угнал вертолет ВКС и улетел на Украину. Вместе с ним в вертолете находились штурман Хушбахт Турсунов и бортмеханик Никита Кирьянов, который был уроженцем Алтайского края. Находившиеся в вертолете не знали о планах пилота, оказали сопротивление и были убиты.

Кузьминова нашли 13 февраля в испанском Вильяхойосе. Рядом с его телом были документы на 33-летнего украинца, однако испанские и украинские СМИ утверждают, что убитый – 28-летний российский пилот-перебежчик. В полиции Испании подтвердили смерть летчика.

Взято отсюда