Как издавали всепартийную газету «Жизнь Алтая»?

Изучаем календарь на неделю с 22 по 28 января. 00:00

С 2019 года 24 января – это Международный день образования. По подсчётам экспертов ООН, в мире около 250 миллионов детей и подростков не посещают школу.

25 января в России День студента и день основания Московского университета, указ об учреждении, которого императрица Елизавета Петровна подписала 25 января 1755 года, в день святой Татианы. Так что главный студенческий праздник называют Татьяниным днём.

27 января в отечественном календаре – день воинской славы. 80 лет назад советским войскам удалось полностью снять блокаду Ленинграда.

28 января – Международный день без интернета. Замечательно, что в этом году он совпал с воскресным днём, который особенно приятно проводить без социальных сетей и мессенджеров.

Отмечу, что 28 января – это ещё и Международный день защиты персональных данных или день конфиденциальности.

Далее говорим о текстах, которые вошли в историю. 23 января 1737 года – день рождения Джона Хэнкока. Богатый предприниматель, первый губернатор Массачусетса вошёл в историю своей размашистой подписью. Джон Хэнкок был первым человеком, который в августе 1776 года поставил свою подпись под Декларацией независимости Соединённых штатов Америки. Автограф Джона Хэнкока оказался настолько впечатляющим, что уже в наше время именно день рождения политика – 23 января Ассоциация производителей пишущих инструментов выбрала в качестве даты праздника ручного письма или почерка.

«Милее мне склоны и трещины гор, Чем берег морской и зеленый простор». 25 января в Шотландии день рождение поэта Роберта Бёрнса отмечают как национальный праздник. Самый известный шотландский поэт родился в 1759 году в семье фермера. Стихи он писал на «равнинном шотландском», хотя прекрасно владел и литературным английским. Роберт был увлечённым фольклористом, собирал старинные шотландские песни и баллады. На русском Бёрнса издавали ещё в начале XIX века, но современному читателю шотландский поэт более всего известен по переводам Самуила Маршака.

150 лет назад, 23 января 1874 года родился Василий Михайлович Вершинин – предприниматель, депутат IV Государственной Думы, владелец типографии и издатель газеты «Жизнь Алтая».

Далее цитата недели. «Совсем не одно и то же говорить правду о себе и слышать ее от других». 25 января 1874 года в Париже родился английский писатель Уильям Сомерсет Моэм.

И ещё одна дата. 22 января 1922 года – день рождения поэта Юрия Левитанского.

Мария Рудакова

Взято отсюда.

алтай последние новости , новости эл алтай ,