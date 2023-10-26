Как изменятся цены на ЖКХ с 1 ноября и что за новые штрафы появились в законах

Квитанция. Терминал. Оплата. Чек Фото: Unsplash.com

В ноябре в сфере недвижимости произойдет ряд важных изменений. Изменятся обязанности собственников квартир: теперь они сами будут компенсировать перерасходы, возникшие по их вине

В Гражданский кодекс РФ добавили несколько новых параграфов, которые должны бороться со злоупотреблениями собственников недвижимости.

Что изменится в сфере ЖКХ

ГК РФ дополнили параграфом об общем имуществе собственников недвижимости, рассказала Life ведущий юрист “Европейской юридической службы” Србуи Иващенко.

Теперь собственники, из-за которых появились дополнительные расходы на содержание общего имущества, должны покрыть эти издержки.

Это значит, что если по вине кого-либо из жильцов произошел перерасход тепла или причинили ущерб общему имуществу, то теперь оплачивать излишки в счетах должен виновник. Раньше же эта обязанность ложилась на управляющую компанию.

Иными словами, недобросовестные потребители коммунальных услуг теперь по закону обязаны компенсировать весь перерасход за услуги ЖКХ, который возник по их вине.

Однако механизм выявления таких правонарушений пока не отлажен.

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Тарифы не изменятся, но сумму в квитанциях увеличатся за счет отопления. Такое подорожание, к сожалению, происходит регулярно – каждую зиму.

Источник

горняк

горняк локтевский