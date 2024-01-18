И считаем доходы по формуле Соцфонда

В январе в России выросли прожиточные минимумы, а следом за ними изменились и размеры социальных выплат, которые на эти прожиточные минимумы завязаны. Коснулось это в том числе универсального пособия, которое назначают семьям с детьми и тем, кто ждет прибавления в ближайшем будущем. Мы подсчитали, на какие суммы могут рассчитывать семьи и беременные женщины в 2024 году.

В России установлено четыре прожиточных минимума: для трудоспособного населения, для детей, для пенсионеров и общий для всех — на душу населения. При назначении универсального пособия используются три из них. Назначают выплату, если среднедушевой доход семьи меньше одного прожиточного минимума на душу населения — он в 2024 году в среднем по России составляет 15 453 рубля. При расчете самого пособия могут использовать детский прожиточный минимум — если выплата предназначается семье с детьми, а могут ПМ трудоспособного населения — это если на выплату претендует беременная женщина. Средний по стране прожиточный минимум трудоспособного населения в 2024 году составил 16 844 рубля, детский — 14 989 рублей.

При определении среднего дохода учитываются не только трудовые доходы родителей, но и пенсии, пособия, алименты, стипендии и гранты, страховые выплаты, выплаты пенсионных накоплений правопреемникам, денежное довольствие военнослужащих и силовиков, компенсации за исполнение государственных или общественных обязанностей, доходы от ценных бумаг, выигрышей, продажи и сдачи в аренду имущества, проценты по вкладам, содержание судей. То есть практически все денежные поступления — исключения есть, но их список невелик.

Это маткапитал, аналогичное пособие за предыдущий год, деньги, которые получили дети на подработках, проценты по счетам опекаемого ребенка, выплаты за звание «Мать-героиня» и при награждении орденом и медалью ордена «Родительская слава». Кроме того, сейчас в этой формуле не учитываются доходы мобилизованных отцов.

Принимая решение о назначении пособия или отказе в нем, Соцфонд учитывает не только доходы — выплату назначают с учетом комплексной оценки нуждаемости: доходов семьи, имущества, вкладов, занятости каждого из родителей (так называемое «правило нулевого дохода»).

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18.01.2024