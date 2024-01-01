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Как изменится МРОТ и что ждет «удаленщиков» с 1 января 2024 года

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Как изменится МРОТ и что ждет «удаленщиков» с 1 января 2024 года

Какие изменения ожидаются в оплате труда государственных служащих с 1 января 2024 года?

С этого дня минимальный размер оплаты труда вырастет до 19 тысяч 242 рублей. Кроме того, с 1 января начнет действовать закон, согласно которому индексация окладов судей, помощников сенаторов и депутатов, а также госслужащих до конца 2024 года не будет производиться. При этом закон не коснется зарплат военнослужащих и силовиков, пишут news.ru .

Также все официально трудоустроенные сотрудники, работающие в удаленном режиме, обязаны уплачивать НДФЛ одинакового размера – 13%. Если уровень их дохода окажется выше 5 млн. руб., то ставка НДФЛ поднимется до 15%.

Наконец вступает в силу Закон о занятости. В новой редакции документа говорится о том, что мобилизованные граждане и контрактники, завершившие службу, а также члены их семей получат приоритет при приеме на работу. Плюс ко всему, работодатели, принимающие в штат молодых сотрудников, смогут рассчитывать на финансовую поддержку от государства.

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Взято отсюда.

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