Как изменится зарплата бюджетников

«Какие перспективы роста зарплат у бюджетников всех сфер?

Антон, Алтайский край».

На вопрос ответила председатель комитета АКЗС по социальной защите и занятости населения Ирина Солнцева:

– В законе о краевом бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов предусмотрены средства на индексацию фонда оплаты труда для отдельных категорий работников бюджетного сектора, подпадающих под действие указов Президента Российской Федерации, на 9,8%, а для остальных бюджетников на 4,5%. Это повышение произойдет с 1 октября. К «указным» категориям относятся работники детских садов, педагоги школ, вузов, колледжей, училищ, научные сотрудники исследовательских организаций, врачи, медработники, работники санитарных служб, тренеры спортивных школ.

Расходы на заработную плату предусмотрены с учетом установленного с 1 января минимального размера оплаты труда в размере 19 тыс. 242 рублей в месяц.

14 февраля 2024 года Владимир Путин выступил на форуме будущих технологий и объявил о дополнительных выплатах для медиков. В частности, отметил, что оклад должен составлять не менее 50% заработной платы. И еще существенная деталь – в городах с населением от 50 до 100 тысяч человек врачи могут рассчитывать на прибавку к зарплате в размере 29 тысяч рублей, а средний медперсонал – 13 тысяч рублей. В населенных пунктах, где живет менее 50 тысяч человек, такие выплаты будут выше. Врачи будут получать 50 тысяч рублей, а медработникам среднего звена начнут платить 30 тысяч рублей.

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Взято отсюда.

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