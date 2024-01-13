Как жители Алтайского края провели новогодние праздники

Новогодние каникулы жители Алтайского края, как и все россияне, проводят по-разному. Кто-то отправляется погреться на море, кто-то – покататься на горнолыжный курорт, а кто-то мечтает о домашнем досуге на диване у телевизора.

Хорошо отдохнули

Кто много трудился в прошлом году, старался хорошо отдохнуть в новогодние каникулы. У парикмахера перед праздниками нагрузка будь здоров. Барнаульский мастер Марина Давыдова рассказала, что мечтала встретить Новый год дома.

– Приехала домой за четыре часа до боя курантов, наготовила всего, успела даже гуся зажарить и креветки в кляре сделать по новому рецепту. В 10 часов вечера стало как-то скучновато, муж предложил тещу поздравить и к друзьям заглянуть, а к 12 часам уже домой приехать и окончательно начать праздновать. В результате приехали домой в 2 часа ночи. Сын от друзей еще позже приехал. Стол не тронут, потом несколько дней сами гостей принимали и доедали то, что наготовили. Нашли время, чтоб в баню сходить и в кино. В общем, я довольна тем, как праздники прошли. Но до конца не выдержала, 5 января уже на работу вышла, потому что рисковала превратиться в домработницу, которая исполняет желания домочадцев, разбаловавшихся за выходные, – говорит Марина.

Пенсионерка из села Малиновое Озеро Лариса Романчёва на праздники приехала к своим детям в Барнаул.

– Детей навестила, на внуков порадовалась. Внучок Стёпа на хоккейном матче в Новосибирске гол забил. Он у нас молодец. Я успела сходить на Рождество в храм Иоанна Богослова, приложилась к чудотворному образу царя Николая II и иконе цесаревича Алексея. Поболеть тоже успела, но выздоровела. Вот теперь буду помогать выкарабкиваться пожилой родственнице, она с инсультом попала в больницу. Ей требуется тщательный уход, нужно еще до ее выписки успеть купить специальный матрац и прочие необходимые вещи, – рассказала пенсионерка.

Я вместе с семьей, как, наверное, многие из наших читателей, живущих в Алтайском крае, использовала время новогодних каникул для поездок к родным. Мы всей семьей на несколько дней поехали на малую родину в Усть-Калманку. Шашлыки, подарки, катание с горы Покидиха, прогулки по замерзшему Чарышу, роще. Еще несколько лет назад центр был в запустении, а сейчас новый ДК, наряженная площадь с елками и световыми фонтанами. Сердце радуется за село. Столько детей с родителями выходит вечером полюбоваться новогодней иллюминацией. Не хватает только фонарей на центральной аллее, но, возможно, этот штрих добавят в этом году. Поживем – увидим.

Время потрудиться

Директор Турцентра «Горная Аптека» Ольга Лонская рассказала, что новогодние праздники для нее – время интенсивной работы. Даже мама и дочка, чтобы поздравить Ольгу, пришли в «Горную Аптеку». Гости со всего края и Сибири съезжаются в Барнаул праздновать главный праздник и отдыхать от повседневности. В этом году особенно много было туристов из Новосибирска, Бийска, Омска, Москвы, Санкт-Петербурга.

– Я рада, что интерес к нашему краю проявляют многие регионы России. И мы стараемся для них разнообразить кухню и культурную программу. У нас все основано на народных традициях, поэтому в новогоднем меню – гусь с гречкой, романсы, колядки… Самым насыщенным днем было 1 января. В это время многие культурно-развлекательные учреждения закрыты, а людям хочется продолжения праздника. И мы им такую возможность предоставляем.

В туристической сфере трудится и президент Алтайской краевой общественной организации «Союз национальных культур Алтая», художник, писатель Артём Игнатенко, известный в медиапространстве как Белый Шаман. Он уже который год работает в селе Полеводка Бийского района в музее «Алтай. История России». Проводит там различные экскурсии.

– В новогодние праздники мы работали. Наплыв туристов был такой же интенсивный, как летом. Людям интересно узнавать русские традиции. Мы стараемся, чтобы они вынесли из экскурсии как можно больше полезного для себя. Раз речь идет о Новом годе, хочу напомнить, что сжигать на бумаге загаданные желания не нужно. Любой психолог скажет, что так избавляются от негатива. Лично я отмечаю новый год 10 раз в году, собирая всю семью за накрытым столом. 25 декабря – день рождения Солнца, в декабре – социальный Новый год, в феврале – восточный, 21 марта – астрономический… Этот год високосный, и для тех, у кого много дел, он хорош. Лишний день никому не помешает. В нумерации года цифра 4, а она любит расставить все по своим местам, и это тоже хорошо. Чтобы у вас все получалось в этом году на вопрос: «Как дела» отвечайте: «Все лучше и лучше», разговор заканчиваете, замыкая фразу с добрым пожеланием на себе: «Удачи вам, удачи нам».

Что ж, воспользуемся добрыми советами и постараемся запастись энергией и оптимизмом на целый год.

КОЧЕТЫГОВА Татьяна Еще читают

Взято отсюда.

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