Как жители Барнаула могут повлиять на благоустройство городского парка

Парк имени В. И. Ленина в Индустриальном районе Барнаула. Июнь 2023 года Фото: Виталий Барабаш

Принять участие в опросе, результаты которого лягут в основу концепции развития зеленой зоны, барнаульцы могут в течение этой недели

Жители столицы Алтайского края могут поучаствовать в разработке проекта обновления парка имени В.И. Ленина. За благоустройство этой большой зеленой зоны Барнаула возьмутся в следующем году, а вот к созданию концепции приступят в ближайшее время. Куда отправить свои предложения и до какого числа будут проводить опрос – в материале “Толка”.

1

Хочу поучаствовать в опросе. Как это сделать?

Для этого нужно заполнить анкету. В бланке три основных вопроса с вариантами ответа, которые касаются дальнейшего развития парка.

К примеру, в одном из них нужно указать, какие зоны и конструкции, по вашему мнению, должны быть на территории общественного пространства: аттракционы, спортивные площадки, велодорожка, зона для тихого отдыха и так далее. Также в анкете вам предложат написать, чем бы вам хотелось заниматься в парке, какие деревья и кустарники здесь лучше высадить.

Форма вопроса позволяет также написать свой ответ, если вдруг представленных вариантов окажется недостаточно. Также можно дополнительно в отдельной графе разместить свои предложения или идеи по развитию территории.

2

До какого числа можно заполнить анкету?

Ответы будут принимать до 28 июля включительно, сообщили в городской администрации. Участие в опросе анонимное – все данные будут использованы в обобщенном виде. Вам лишь нужно при заполнении анкеты указать пол, возраст, как часто посещаете городские парки.

3

Зачем проводят этот опрос?

Результаты опроса рассмотрят на стратегической сессии с участием экспертов, общественников и инициативной группы жителей. На основании полученной информации специалисты разработают концепцию общественного пространства и дизайн-проект его благоустройства.

4

Когда будет готов этот проект благоустройства парка имени Ленина?

Его планируют разработать до конца 2023 года. А вот к строительным работам приступят только в следующем году.

5

Почему парк имени Ленина собираются благоустроить в 2024 году?

Он стал победителем общественного голосования, которое провели в текущем году. Идею обустройства этой зеленой зоны, которая располагается в границах улиц Антона Петрова, Ленинградской и Энтузиастов, поддержали более 11 тысяч барнаульцев. И в 2024-м эту территорию благоустроят по нацпроекту “Жилье и городская среда”.