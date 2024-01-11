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Как жителям Алтайского края записаться к нотариусу в режиме online. Инфографика

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Как жителям Алтайского края записаться к нотариусу в режиме online. Инфографика

Как записаться к нотариусу в режиме online Фото: "Толк"

По данным Алтайской краевой нотариальной палаты, в 2023 году возможностями online-записи в регионе воспользовались порядка трех сотен человек

Услуга записи к нотариусам в режиме online становится все более востребованной у жителей Алтайского края. Надо отметить, что наш регион стал одним из первых в России, где был внедрен сервис такой записи к специалистам из сферы нотариата.

Как записаться на прием к нотариусу посредством интернета – смотрите в нашей инфографике.

Как жителям Алтайского края записаться к нотариусу в режиме online. Инфографика

Как записаться к нотариусу в режиме online Фото: “Толк”

Взято отсюда

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