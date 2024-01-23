Как копить и не тратить: пять советов от финансовых экспертов

Эти правила помогут спасти ваши деньги

Порой приходится взглянуть правде в глаза: как бы мы ни хотели, бесконечные деньги вряд ли свалятся с неба прямо на счет в банке. Но это не повод отчаиваться — наоборот, нужно взять себя в руки и научиться правильно распоряжаться деньгами, и тогда в будущем ваше финансовое положение заметно улучшится. А чтобы вам было проще начать экономить, мы расспросили экспертов и выделили пять проверенных советов.

Экономим на продуктах

Об экономии не стоит забывать во время похода в магазины, считает финансовый эксперт Елена Яковлева. В продуктовый магазин стоит приходить не только сытым, но и заранее планировать продуктовую корзину.

— Ходите в магазин со списком покупок, — говорит Елена Яковлева. — Заранее подготовленный список продуктов — отличный способ экономии семейного бюджета. Он помогает сфокусироваться на необходимом и не купить лишнего.

Елена Яковлева также посоветовала закупаться едой впрок, если есть такая возможность — большие упаковки зачастую оказываются выгоднее, чем маленькие.

Берем еду и кофе с собой

Кстати, насчет еды — экономить также поможет отказ от бизнес-ланчей на работе, ведь зачастую готовить дома и брать с собой еду оказывается намного выгоднее, чем обедать в кафе.

— Допустим, комплексный обед стоит 250 рублей. А кастрюля условного борща — 500 рублей, — подсчитала Елена Яковлева. — За 20 рабочих дней вы потратите 5000 рублей на бизнес-ланчи или 2000 на домашнюю еду — разница ощутима.

То же касается и покупки кофе: покупая американо в кафе, вы потратите в районе 150 рублей. В то же время кофе можно брать с собой в термосе — та же порция американо, сваренного дома, обойдется вам в несколько раз дешевле.

Следим за тем, на что мы тратим

Главное правило экономии — полностью контролировать то, куда уходят ваши деньги. Это касается как импульсивных покупок, так и трат на ненужные сервисы или завышенные тарифы связи. Вы должны быть в курсе, куда и на что уходят ваши деньги, считает финансовый эксперт Павел Родионов.

— Необходимо управлять текущим бюджетом, особенно если доходы недостаточны или слегка превышают расходы, — рассказал Павел Родионов. — Иначе человек приходит к кредитам, микрозаймам и просьбам занять у друзей.

От потребительских кредитов эксперты посоветовали и вовсе отказаться, особенно если они не направлены на будущее улучшение финансового состояния.

Еще один совет по разумному потреблению предложила финансовый советник Наталья Смирнова: если вам предстоит дорогостоящая покупка, не стоит сразу бежать в магазин — для начала стоит сравнить цены на аналогичные товары, посмотреть предложения у других продавцов и не верить рекламе.

— Заведите привычку не покупать вещь незамедлительно, подождите хотя бы пару часов, а лучше — день и тогда уже принимайте окончательное решение, — говорит Наталья Смирнова. — Не ведитесь на уловки маркетологов в магазинах и научите этому детей.

Откладываем заработанное

Помимо экономии необходимо научиться откладывать, считает финансовый эксперт Михаил Паршиков. Причем делать это нужно сразу, как только пришли деньги.

— Самое простое правило: откладывать деньги сразу. Не получится сначала заработанные деньги тратить, а потом что осталось отложить, это так не работает, — заявил Михаил Паршиков. — Сначала откладывать — это одна из самых главных привычек, которую надо выработать как можно быстрее.

Для того, чтобы научиться откладывать, финансовый эксперт советует начать с небольшой суммы: если каждый день убирать в копилку хотя бы по сто рублей, то мозг привыкнет к тому, что не все деньги нужно тратить. Ну а под конец года вас ждет приятный бонус — больше 35 тысяч рублей.

— У большинства из нас отсутствует привычка копить деньги: мы отовсюду слышим только «тратить» и «тратить», а откладывать тоже нужно, — считает Михаил Паршиков.

В конечном итоге человек должен научиться убирать в заначку около 10% от своего ежемесячного дохода. Сначала стоит отложить деньги на финансовую подушку безопасности, а затем можно начинать копить на что-то крупное или инвестировать.

Метод «пяти конвертов»

Один из популярных методов экономить — разделять всю полученную за месяц прибыль на пять «конвертов», советует финансовый эксперт Сергей Мыльников.

В первом конверте будут храниться деньги на глобальные финансовые цели: покупку машины, обучение детей, новую квартиру и т. д.;

во втором конверте — финансовая подушка безопасности, которая может пригодиться на случай непредвиденных расходов. В идеале вам должно хватить ее на три месяца привычной жизни, если вдруг вы потеряете заработок. Эксперты советуют держать эти деньги на вкладе с возможностью легкого снятия и пополнения, или на накопительном счете с начислением процентов на остаток;

в третий конверт отложите деньги на периодические ежегодные траты: страховку, налоги, отпуск, сборы детей в школу. Все эти расходы зачастую оказываются существенными, но плановыми, так что к ним можно подготовиться заранее;

в четвертом конверте держите деньги на ежемесячные расходы: в него пойдет ровно столько денег, сколько вам нужно на оплату ЖКХ, покупку еды, проезд и прочие ежедневные расходы;

пятый конверт — мотивационный. В него пойдут оставшиеся деньги, которыми вы сможете себя «награждать» за достижение целей. Посиделки в баре, поход в кино и прочие развлечения — главное, чтобы ради этих целей вы не залезали в другие конверты.

Но все советы могут пойти насмарку, если у вас есть пять привычек, которые любого оставят без денег.

Взято Источник

23.01.2024