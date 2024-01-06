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Как легко отличить вкусное и натуральное молоко от «химии»: дело вовсе не в цене

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06 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Не всегда молоко может похвастаться насыщенным вкусом. И зачастую дело вовсе не в цене.

Самый вкусный продукт – тот, в составе которого цельное молоко. Поэтому важно обращать внимание на наличие этого компонента. Также молоко может быть нормализованным – и вот тут-то и важно проявить внимательность. На упаковке эта особенность маркируется буквой «Н». Но также на бутылке встречаются обозначения «В» и «С». Они используются для указания на восстановленное и смешанное молоко соответственно.

Поэтому если хотите приобрести качественный продукт, выбирайте либо цельное молоко, либо с пометкой «Н», как пишет «Городовой» со ссылкой на Дзен-канал «Вкусная жизнь».

Фото: goodfon.ru

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Автор: vizitka01

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