Как минимум 7 человек погибли при обстреле Белгорода. Обновлено

Среди погибших — четверо детей

Кадр: Baza

Как минимум семь человек погибли и более 30 пострадали в результате обстрела Белгорода 30 декабря, сообщает Baza.

SHOT пишет, что погибло по меньшей мере 10 человек и 32 пострадали.

Отмечается, что ВСУ используют РЗСО “Град”. Сейчас в городе задействованы все службы, перекрыты территории, где были прилеты.

Обновлено. По данным МЧС России, из-за обстрела ВСУ погибли девять взрослых и один ребенок. Пострадало 45 человек, из них – четыре ребенка.

Вечером 29 декабря Украина также провела обстрел Белгорода, тогда погиб один человек, еще четыре оказались ранены.

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