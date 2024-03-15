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Как найти свой избирательный участок? Вся важная информация о выборах на Алтае в карточках

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Рассказываем, как можно отдать голос и что взять с собой

15 марта 2024, 14:55534Написать комментарий

Как найти свой избирательный участок? Вся важная информация о выборах на Алтае в карточках

Утром 15 марта в Алтайском крае началось голосование на выборах президента РФ. Как и по всей стране, выборы продлятся три дня — до 17 марта. NGS22.RU собрал всю важную информацию о голосовании в удобные карточки. Сохраняйте материал к себе, чтобы не потерять.

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Взято Источник
15.03.2024

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