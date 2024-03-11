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Как называется начало Масленичной недели и что обязательно нужно сделать в этот день

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Как называется начало Масленичной недели и что обязательно нужно сделать в этот день

Блины Фото: Фото: pixabay.com

Первый день Масленицы называется Встреча. По традиции в эту дату делают соломенное чучело, делают уборку, заканчивают приготовления к народным гуляниям и пекут первые блины

В 2024 году Масленичная неделя началась 11 марта. Понедельник самой “блинной” недели в году называется Встреча, пишет издание “Фома”.

По традиции с утра первого дня Масленичной недели свекор со свекровью отправляли невестку к отцу и матери, а вечером сами шли в гости к сватам, чтобы семьями договориться о времени и месте гуляний.

В понедельник заканчивали строить снежные города, качели, балаганы и начинали печь блины.

Существовала добрая традиция. Первый блин дарили бедным соседям, чтобы те помянули усопших.

Еще предки мастерили чучело Масленицы из соломы и старой одежды. Эту куклу весело возили по улицам на санях.

Взято отсюда

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