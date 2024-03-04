В 2023 году при постановке на учет в РЭО ГИБДД Алтайского края было выявлено 178 автомобилей с перебитой маркировкой

Замначальника отдела по раскрытию преступлений против собственности ГУ МВД России по Алтайскому краю Антон Объедков / Фото: amic.ru

Думали, что купили хороший автомобиль, а в итоге лишились и машины, и денег. Такие истории на рынке подержанных авто в Алтайском крае в последние годы не редкость. Мошенники продают краденый транспорт и “конструкторы” с подложными документами. Только за 2023 год в регионе было выявлено более 200 транспортных средств с перебитой маркировкой. Как обезопасить себя от покупки “ласточки” с плохим прошлым, amic.ru рассказал замначальника отдела по раскрытию преступлений против собственности ГУ МВД России по Алтайскому краю Антон Объедков.

Недетские игры в “конструктор”

Найти хороший подержанный автомобиль в России сегодня непросто. Количество предложений на фоне санкций сократилось, а стоимость машин за два года выросла почти в два раза. Так, если Lexus LX570 2018 года выпуска пару лет назад стоил 7 млн руб., то сейчас его цена, несмотря на пробег, уже превышает 10 млн. Ввоз многих иномарок, в том числе и японских, которые так любят в Алтайском крае, теперь возможен только по параллельному импорту. А вот на поставку запчастей из-за границы никаких ограничений не вводили, и этим активно пользуются мошенники, рассказывает Антон Объедков.

“Поставка распиленных автомобилей из Японии не запрещена. Предполагается, что они должны пойти на запчасти. Однако в России эти машины нередко получают вторую жизнь: их заново сваривают и продают как полноценные авто. Больше всего такой схеме мошенничества подвержен Приморский край, но ее отголоски мы ощущаем даже у нас, на Алтае”, – отмечает собеседник информагентства.

Чтобы продать такой “конструктор”, мошенники действуют по следующей схеме: в России (чаще в Приморском крае) подыскивают похожее легальное ТС. Находят в какой-либо базе его ПТС, свидетельство о регистрации и делают дубликаты. А потом выставляют “сваренного двойника” с поддельными документами на продажу по цене чуть ниже средней.

Человек, который планирует покупку подержанного автомобиля, “клюет” на этот выгодный вариант. Он может даже проверить историю машины по номеру кузова или VIN на таких платформах, как Drom.ru, Autoteka, Auto.ru. Но сервис выдаст отчет, что все чисто: не битая, не крашеная, не в угоне. Номера кузова, таблички и блок электронной системы управления двигателя соответствуют ПТС. А при личном общении обаятельный продавец еще, как правило, обещает предоставить и хорошую скидку.

“Ни одна из площадок объявлений, которые продают автомобили, не может вас защитить от такого обмана. Так как злоумышленники указывают реальный идентификационный номер другой законной машины, даже платная проверка на специализированных сервисах покажет, что с авто все в порядке. Но на деле эти данные могут оказаться недостоверными”, – отмечает Антон Объедков.

И только в РЭО, при постановке на учет, выясняется: документы липовые, а на кузове швы от сварки. В итоге владелец “конструктора” остается ни с чем: и без денег, и без автомобиля.

Краденое авто с чужими документами

Довольно часто мошенники пытаются реализовать краденый автомобиль с документами от другой машины. Эти документы они покупают у недобросовестных водителей, которые продают документы на не подлежащее восстановлению авто. Чаще всего такие ДТП происходят по вине самого водителя и без пострадавших. Например, машина слетела в кювет, сотрудников ГИБДД вызывать не стали. В этом случае сведения об аварии и полученных в ней повреждениях не попадут в федеральные базы, объясняет Антон Объедков.

“Чтобы хотя бы частично компенсировать свой ущерб после такого ДТП, на торговых площадках некоторые собственники побывавших в авариях авто продают и запчасти, и документы. Недобросовестные граждане эти документы покупают, причем в комплекте с частью рамы или другим фрагментом, где сохранились маркировочные обозначения. Затем они похищают автомобиль, который подходит по цвету, комплектации, году выпуска. На украденном авто перебивают VIN и реализуют его”, – рассказывает собеседник.

Когда такой автомобиль появится на сайте объявлений, проверки на сервисах будут отображать его как “чистый”. И даже если покупатель перед сделкой пригонит машину на комплексную диагностику, не факт, что это убережет от последующих проблем. Чаще всего смотрят состояние подвески, красили ли элементы и скручен ли пробег. А вот VIN сверяют редко.

“Заподозрить неладное можно только в том случае, если клиент сам попросит сверить VIN, который прошит в компьютере автомобиля, с тем, что на кузове. Если проверка проходит у дилера на дорогостоящем оборудовании, эту нестыковку увидят. Но, как правило, эту информацию не запрашивают”, – рассказывает Антон Объедков.

Проблемы возникают уже после сделки, на этапе постановки ТС на учет. Сотрудник ГИБДД проводит осмотр автомобиля совместно с экспертом, который сумеет разглядеть подлог. В частности, что дублирующие наклейки на деталях кузова, которые тоже содержат информацию о VIN-номере, не оригинальные или что авто 2020 года выпуска, а ремни безопасности – 2018, и другие признаки, которые вызывают сомнения в законности ТС.

При работе на постах и маршрутах патрулирования в 2023 году сотрудниками дорожно-патрульной службы выявлено 30 транспортных средств с измененной (уничтоженной) маркировкой узлов и агрегатов. При надзоре за дорожным движением выявлено 106 транспортных средств, находящихся в розыске.

За 2023 год в РЭО ГИБДД Алтайского края при регистрации транспортных средства было выявлено 178 авто с измененной или уничтоженной маркировкой узлов и агрегатов. Шесть человек приехали ставить на учет машины, которые оказались в розыске. Еще 106 ТС в розыске и 30 с перебитыми VIN выявили сотрудники ДПС во время рейдов и при работе на постах. По статье 326 УК РФ “Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства” в рамках проверок было возбуждено 22 уголовных дела.”Такую машину для проведения проверки изымут и назначат экспертизу. Наши эксперты-криминалисты с пристрастием изучат авто и тут-то выяснится, что номера перебиты, а, значит, его похитили и у него есть законный собственник”, – говорит собеседник.

Если подтвердится, что автомобиль в угоне, его изымут как вещдок и заберут в рамках расследования уголовного дела по факту кражи. В этом случае машину должны вернуть законному владельцу, а новый хозяин лишается и денег, и авто.

Чтобы попробовать вернуть деньги пострадавшему покупателю, нужно найти мошенника. И только когда его признают виновным, покупатель через суд сможет попытаться взыскать ущерб. Однако если автомобиль продавали по генеральной доверенности или у продавца были поддельные документы, найти его будет проблематично.

И что же делать?

Не стоит покупать машину по генеральной доверенности у третьих лиц, отмечает Антон Объедков. Надежнее приобретать автомобиль у его законного владельца. Если вы все-таки решились купить машину у посредника, обязательно разыщите предыдущего владельца. Такая предосторожность позволит узнать истинную историю авто, говорит собеседник.

“В автосервисе во время комплексной диагностики требуйте, чтобы VIN на двигателе и других элементах сверили с тем, что прошит в компьютере. Детальная проверка толщиномером поможет выявить спрятанные за шпатлевкой швы”, – рекомендует Антон Объедков.

Юрист Василий Ткачев подчеркивает: при покупке авто самое главное – это бдительность. Нужно внимательно осматривать и проверять все документы на предмет их подлинности. Если автомобиль уже не молод, а бланк ПТС выглядит как новенький – это повод насторожиться. Можно попросить продавца предъявить не только паспорт, но и водительское удостоверение.

“Сделайте фотографии продавца и его документов. Мошенники очень этого не любят. Уже на этом этапе они с большой долей вероятности могут себя выдать, так как занервничают. Читайте от и до договор до момента его подписания. Можно также предложить внести аванс, а оставшуюся сумму передать, когда смена собственника будет оформлена в ГИБДД. Мошенники на это не пойдут”, – отмечает Ткачев.

Если продавец вас слишком торопит, предлагает большую скидку – это тоже повод насторожиться. Ни в коем случае не соглашайтесь на упрощение процедуры оформления договора купли-продажи, а также на обещания продавца донести документы или выполнить какие-либо свои обязательства после сделки. Иначе вы рискуете остаться и без денег, и без машины.

Василий Ткачев также рекомендует подписывать договор с собственником напрямую и в документах лучше указывать полную стоимость авто. Если появится необходимость судиться с продавцом, а вы подписали договор на 300 тысяч, то вам придется дополнительно доказывать, что реально вы заплатили в несколько раз больше.

“Если нет никакой возможности указать реальную стоимость авто в договоре купли-продажи, который подлежит регистрации, сделайте экземпляр для себя с указанием реальной стоимости ТС”, – говорит юрист.

Горняк22



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