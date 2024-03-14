Как не отравиться блинами на Масленицу

Не у всех есть время на то, чтобы самостоятельно испечь блины. Однако это не повод не праздновать Масленицу. Сегодня рынок богат различными предложениями. Приобрести любимое лакомство можно в замороженном виде или «с пылу с жару» в местах общепита. Но как себя обезопасить?

Специалисты Роспотребнадзора по Алтайскому краю рекомендуют быть внимательными и обращать внимание на внешний вид продукции.

Упаковка должна быть целостной с отсутствием дефектов, вызванных неправильным хранением и транспортировкой. Не допустимо отсутствие этикетки с составом, датой изготовления, сроком годности, условием хранения и тд.

Особое внимание обратите на состав. В идеале они должны быть изготовлены из муки, молока и куриных яиц. Использование сухого молока, яичного порошка и растительного белка не запрещено.

Продавец обязан соблюдать правила гигиены (чистая форма, головной убор), чистота на рабочем месте, условия хранения начинок и других ингредиентов.

Человек, готовящий блины, должен использовать головной убор и санитарную одежду. Если повар одновременно является и продавцом, обратите внимание, чтобы он поменял перчатки или помыл руки после того, как возьмет у вас деньги и передаст блины или другие продукты питания.

Не приобретайте продукты в местах несанкционированной торговли с рук и торговых точках, где пренебрегают правилами гигиены.

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