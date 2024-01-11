Лев Зулькарнаев Фото: vk.com/lev_zul

Актер признался, что его жизнь полностью поменялась после прихода к нему популярности. Фанаты узнают его на улицах и заваливают звонками и сообщениями

Актер Лев Зулькарнаев, сыгравший подростка по прозвищу Зима в сериале “Слово пацана”, рассказал о постоянных звонках и сообщениях фанатов после утечки его номера телефона в Сеть. Об этом он заявил в интервью 72.ru.

По словам артиста, ему звонят буквально каждые 10 минут, а на улице его узнает каждый второй.

“Жизнь вне моей воли перевернулась с ног на голову. Другое отношение к тебе, постоянно чувствуешь это внимание и постоянно думаешь: “Блин, а как теперь не сойти с ума?”, – рассказал актер.

Зулькарнаев также заявил, что не хотел бы ассоциироваться со своим героем из “Слова пацана” постоянно.

Ранее сообщалось, что актер из сериала “Слово пацана” Рузиль Минекаев появился на частном дне рождения в Москве. Стоимость его приглашения составила 1,5 млн рублей.

Взято отсюда