Подарок. Бант. Коробка. Упаковка Фото: Unsplash.com

До Международного женского дня осталось совсем немного времени, поэтому всем, кто еще не успел побеспокоиться о подарках для любимых женщин, самое время это сделать

Подарок на 8 Марта в 99% случаев должен включать в себя букет цветов или один цветок. Исключение составляют презенты тем женщинам, которые действительно не любят цветы или испытывают на них аллергию.

Еще один важный элемент – красивая открытка с небанальными словами пожеланий, обязательно подписанная самостоятельно, от руки. Либо это может быть напечатанное поздравление, но сочиненное дарителем.

Взято отсюда