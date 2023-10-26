Паспорт строительства ФОКа на ул. Сиреневой, 42 Фото: Алексей Кучерявых

Социальный объект строился на условиях концессионного соглашения между министерством спорта Алтайского края и компанией “Иносиб”

В Барнауле строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОКа) на улице Сиреневой, 42 разразилось новым громким скандалом. Заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин 24 октября потребовал инициировать уголовное преследование руководителей коммерческих организаций, которые занимались возведением социального объекта. Им инкриминируют похищение свыше 148 млн рублей. Эти деньги направлялись на стройку из федерального бюджета.

Что известно о скандальном ФОКе

К строительству физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Сиреневой, 42 приступили еще в феврале 2022 года. Тогда его предварительная стоимость оценивалась в 155 млн рублей.

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