реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Как новенькая: автомеханик рассказал, как «оживить» старую свечу зажигания

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

 | 

05 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. Автомобилисты часто сталкиваются с тем, что при работе двигателя свечи зажигания приходят в негодность из-за закоксовки. Многие сразу же отправляются в магазин за новыми, которые сейчас стоят приличных денег, но проблему можно решить и без замены. Пишет Теперь Внимание!

Есть простой способ, с помощью которого удастся быстро убрать нагар и налет. Не понадобится никакой химии и специального оборудования.

Сначала нужно выкрутить все свечи из «колодцев». Затем возьмите небольшое ведерко, можно использовать и пластиковый стаканчик. В емкость насыпьте обычный песок.

Теперь понадобится дрель. Свечу нужно зафиксировать в патроне. «Лепестками» зажмите контактную гайку.

Потом останется опустить свечу в песок и включить дрель на медленных оборотах. Совсем скоро вы увидите, что нагар с поверхностей полностью сошел.

«Через несколько минут свечу будет не узнать. Конечно, нужно понимать: если у свечей уже есть серьезные повреждения, то восстановить их таким образом не получится», — рассказал автор Дзен-канала «Denis Механик».

Фото: Скриншот Дзен-канала «Denis Механик»

Больше новостей: Все новости за сегодня

Автор: glavred

ИСТОЧНИК

новости горняк

горняк22 телеграм
«Все, что не сгорело, утонуло». Как многодетная семья из Новоалтайска потеряла фамильный дом в пожаре

«Все, что не сгорело, утонуло». Как многодетная семья из Новоалтайска потеряла фамильный дом в пожаре

Супруги Рябко мечтали жить большой дружной семьей в крепком доме.…

Узнать больше
Еще один вьетнамский курорт станет доступнее барнаульцам. Но есть нюанс

Еще один вьетнамский курорт станет доступнее барнаульцам. Но есть нюанс

Отправиться во вьетнамский Нячанг скоро можно будет из Новосибирска. Полетная…

Узнать больше
Истринский Остап Бендер. Одиозный сыродел Олег Сирота рассказал в Барнауле о провалах, людской ненависти и мечте

Истринский Остап Бендер. Одиозный сыродел Олег Сирота рассказал в Барнауле о провалах, людской ненависти и мечте

Встречу со студентами директор сыроварни «Русский пармезан» из Подмосковья Олег…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp