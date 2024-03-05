Как новенькая: автомеханик рассказал, как «оживить» старую свечу зажигания

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05 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. Автомобилисты часто сталкиваются с тем, что при работе двигателя свечи зажигания приходят в негодность из-за закоксовки. Многие сразу же отправляются в магазин за новыми, которые сейчас стоят приличных денег, но проблему можно решить и без замены. Пишет Теперь Внимание!

Есть простой способ, с помощью которого удастся быстро убрать нагар и налет. Не понадобится никакой химии и специального оборудования.

Сначала нужно выкрутить все свечи из «колодцев». Затем возьмите небольшое ведерко, можно использовать и пластиковый стаканчик. В емкость насыпьте обычный песок.

Теперь понадобится дрель. Свечу нужно зафиксировать в патроне. «Лепестками» зажмите контактную гайку.

Потом останется опустить свечу в песок и включить дрель на медленных оборотах. Совсем скоро вы увидите, что нагар с поверхностей полностью сошел.

«Через несколько минут свечу будет не узнать. Конечно, нужно понимать: если у свечей уже есть серьезные повреждения, то восстановить их таким образом не получится», — рассказал автор Дзен-канала «Denis Механик».

Фото: Скриншот Дзен-канала «Denis Механик»

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Автор: glavred

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