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Как опытные дачники используют дрожжи: об этом знают не все – урожай будет богатым

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19 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Многие натуральные продукты успели получить другие варианты их использования. В частности, некоторые дачники активно применяют дрожжи. Этот доступный и натуральный продукт оказывает значительное положительное влияние на развитие многих культур.

Классический вариант использования дрожжей состоит в следующем. В трех литрах теплой воды растворяют стандартный пакетик дрожжей в сухом виде. Также добавляют пару ложек сахара. После этого оставляем смесь на три часа. После этого полученное средство растворяют в 20 литрах воды. На одно растение будет уходить по два стакана приготовленного состава. Как пишут Белновости.

Фото: pokayadoma.ru

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Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК

новости Локтевский

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