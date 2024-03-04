Как организована медицинская помощь в Залесовском районе?

Главный врач Залесовской Центральной районной больницы Елена Подкорытова совместно с главой района Александром Пластеевым встретилась с жителями сел Б-Калтай, Думчево и Черемушкино.

В ходе бесед Елена Владимировна рассказала о том, какие проекты будут внедрены в здравоохранении региона в 2024 году. Это оптимизация расписания, сопровождение пациентов, перенесших сосудистые катастрофы или страдающих онкологией, доступность первичной медико-санитарной помощи детскому населению и др.

Одним из приоритетных направлений остаются выезда мобильного ФАПа в села района с целью приема пациентов фельдшером и акушеркой, проведение первого этапа диспансеризации и профилактических осмотров, обследование пациентов, состоящих на учете, осмотр жителей с целью выявления онкозаболеваний.

«Мы выезжали даже в морозы, но посещаемость оставляет желать лучшего, население должно понять, что записать ЭКГ, сдать анализы, проверить внутриглазное давление, сатурацию, уровень сахара крови можно и на ФАПе, а уже с готовым обследованием посетить терапевта для коррекции лечения или заключения о необходимости пройти дополнительное обследование, в том числе в краевых учреждениях», – подчеркнула главный врач.

Новым направлением в текущем году стала организация работы службы неотложной помощи, теперь при вызове 103 диспетчер станции г. Барнаула будет определять экстренный вызов это или неотложный. При экстренном вызове в течение 20 мин выезжает скорая помощь, при неотложном – машина неотложной помощи с фельдшером. Вызов неотложной помощи обслуживается в течение 2 часов и в рабочее время фельдшера.

Также Елена Владимировна ответила на вопросы жителей об обеспечении льготными лекарственными препаратами, принудительном лечении больных туберкулезом и о направлении пациентов в краевые учреждения на обследование.

Взято отсюда.

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