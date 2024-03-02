Как организовать аграрный бизнес рассказали алтайской молодежи

Сегодня в Алтайском государственном аграрном университете прошла встреча студентов вуза и Международного колледжа сыроделия и профессиональных технологий с известным в стране фермером Олегом Сиротой.

Открывая мероприятие, министр сельского хозяйства региона Сергей Межин отметил, что практика прямого общения студентов и представителей агробизнеса, знакомства с опытом работы аграриев будет продолжаться. «Пример, опыт организации своего дела, который вам сегодня представят, это одно из направлений сельхозпроизводства и переработки, которые в рамках Госпрограммы развития сельского хозяйства, нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», – ключевые», – сказал он. Министр также отметил, что в Алтайском крае более 440 аграриев за период реализации названных программ получили гранты на развитие своих фермерских хозяйств».

Что рассказал и посоветовал будущим специалистам сельского хозяйства нашего региона Олег Сирота?

Родился в деревне, ходил в сельскую школу, получил аграрное образование, 10 лет работал программистом, а в 2014 году, когда против страны ввели продуктовые санкции, принял решение, что нужно все же развивать аграрное дело.

Свой бизнес начал с нуля, вложив все свои, затем – заемные средства. Когда они закончились, привлекал ресурсы через систему краудфандинга. Сбор составил порядка 6 млн рублей, что позволило довести до завершения проект сыроварни, появились оборотные средства, приобрел авто для развоза продукции.

Открыл страницы в социальных сетях, где рассказывал о развитии своего дела и мало кто из подписчиков (нескольких тысяч человек) верил в успех молодого фермера.

Когда руки опускались, в трудных ситуациях, моральную поддержку фермер получал тоже в соцсетях, когда подписчики говорили: «Иди вперед», «Нам нужны такие, как ты», «Нам нужны фермеры», «Нам нужно поднимать наше село», «Не смей сдаваться». Благодаря этому руки начали подниматься.

Сейчас на развитие своего дела можно получить не только моральную поддержку, но и государственный грант. «Сейчас для тех, кто хочет заняться своим бизнесом, Минсельхоз предоставляет государственные гранты по двум направлениям. Во-первых, это по агростартапам (до 7 млн руб.). На деньги можно купить тёлок, технику. Во-вторых, поддержка оказывается по направлению семейных животноводческих ферм (30-40 млн руб. в зависимости от проекта)», – рассказал он.

Именно участником второго направления Олег Сирота стал, благодаря чему построил ферму и приобрел стартовое поголовье молочного скота.

Взято отсюда.

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