реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

Как освоить новую доходную профессию фитнес-тренера за девять недель?

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В школе фитнеса Body Club уже 24 февраля стартует обучение

Как освоить новую доходную профессию фитнес-тренера за девять недель?

Фитнес-клуб. Тренеровка / Фото: Body Club

Когда клиент приходит в фитнес-клуб, именно тренер помогает ему достичь намеченных целей. Для этого инструктор составляет индивидуальную программу упражнений, план питания. И даже если у вас нет опыта работы в фитнесе, уже через девять недель можно этому научиться. Получив востребованную профессию, вы будете разбираться во всех аспектах, чтобы тренировать людей. Сможете выйти на хороший доход и сделать спорт своей профессией. Фитнес-клуб Body Club* приглашает барнаульцев на обучение.

“Фитнес-тренер за 9 недель”

Обучившись по программе “Фитнес-тренер за 9 недель” вы получите:

  • востребованную профессию;
  • возможность трудоустройства;
  • диплом госстандарта;
  • практические навыки и знания по анатомии, физиологии, биомеханике, диетологии, технике выполнения упражнений;
  • подробные печатные методические материалы и сборник упражнений.

А также узнаете:

  1. Информацию по общей анатомии, физиологии, биомеханике, нутрициологии.
  2. Как составлять разнообразные планы тренировок.
  3. Как сделать тренировки эффективными и безопасными.
  4. Как стать востребованным персональным фитнес-тренером.
  5. Секреты привлечения персональных клиентов и карьерного развития.

Фитнес-клуб. Тренер / Фото: Body Club

У каждого получится освоиться в профессии, потому что в руках будут: точные знания + много практики + поддержка во время и после окончания курса.

“У нас небольшие потоки и за счет этого мы уделяем максимальное внимание каждому “студенту”. По опыту первых двух выпусков мы берем на работу до 70% выпускников и уже в первый месяц помогаем набрать базу до 15 персональных клиентов, чтобы можно было сразу выйти на достойный уровень дохода”, – говорит руководитель женских фитнес-клубов Body Club Марина Палагина.

Когда начнется обучение и сколько оно стоит?

Программа стартует уже 24 февраля 2024 года и продолжится девять недель в формате группы выходного дня. Студенты будут посещать очные занятия по 4-5 часов по субботам и воскресеньям на базе фитнес-клуба Body Club на Власихинской, 166.

Стоимость – 34 900 ₽, возможна оплата частями. Окупить стоимость обучения можно уже в первый месяц работы. 

Официальные документы смотрите на сайте. 

Узнать подробнее и записаться на курс можно по телефону 8-913-225-35-54.

*Вody Club (“Боди Клаб”)

ООО “БП ГРУПП”

Реклама

новости горняк

Источник

горняк22 телеграм
Помощь еще в пути. Почему в Алтайском крае задерживают льготные лекарства, рассказал глава краевого минздрава

Помощь еще в пути. Почему в Алтайском крае задерживают льготные лекарства, рассказал глава краевого минздрава

Несмотря на то, что алтайским аптекам удалось преодолеть дефицит льготных…

Узнать больше
Не тратя время и деньги. Что за новая алтайская служба будет помогать онкобольным уже через три дня после обращения

Не тратя время и деньги. Что за новая алтайская служба будет помогать онкобольным уже через три дня после обращения

«Никто не должен терять свое время и деньги: ни пациент,…

Узнать больше
Фильм об СВО глазами обычных людей показали на “RT.Док: Время героев”

Фильм об СВО глазами обычных людей показали на “RT.Док: Время героев”

Премьера фильма “СВОими глазами” состоялась в рамках Второго международного фестиваля…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp