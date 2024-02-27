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Как отдыхаем в марте: когда ждать еще одних длинных выходных

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Если вы уже устали, скоро можно будет отдохнуть

27 февраля 2024, 14:23106Написать комментарий

Как отдыхаем в марте: когда ждать еще одних длинных выходных

Для всех тех, кто не успел отдохнуть за три дня выходных с 23 по 25 февраля, у нас приятные новости: уже скоро нас снова ждут длинные выходные. За отдых стоит поблагодарить прекрасных дам и их праздник — Международный женский день.

Так как 8 марта выпадает на пятницу, выходные снова продлятся три дня подряд — с 8-го по 10-е число. Получается, что в первый месяц весны мы будем работать 20 дней, а отдыхать 11.

Как отдыхаем в марте: когда ждать еще одних длинных выходных

Помимо отдыха в сам праздник, многих ждет сокращенный рабочий день 7 марта: по закону он считается предпраздничным, а это значит, что его продолжительность сокращается на час. К сожалению, распространяется это правило не на всех, напомнили в Роструде: например, сотрудникам СМИ, медучреждений и общественного транспорта закончить работу пораньше не получится.

Взято Источник
27.02.2024

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