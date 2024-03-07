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Как отличить настоящие купюры от фальшивых?

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Как отличить настоящие купюры от фальшивых?

6 марта в Алтайском филиале Президентской академии студенты-экономисты встретились с главным экспертом по исследованию денежных знаков Отделения по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального банка РФ Юлией Лужновой.

Юлия Алексеевна прочитала лекцию о банкнотах и монете Банка России, находящихся в обращении в настоящее время и являющихся законным средством платежа на территории нашей страны, а также провела для ребят мастер-класс. Из лекции будущие экономисты подробно узнали о всех защитных признаках банкнот Банка России, которые позволяют определить подлинность без использования специальных устройств. Также ребята узнали от эксперта, при каких повреждениях банкноты и монета Банка России подлежат приему во все виды платежей, подлежат обмену в банковских учреждениях или не являются средством платежа и не подлежат обмену в банковских учреждениях.

На мастер-классе каждый из студентов попробовал себя в роли эксперта по исследованию денежных знаков, рассматривая скрытые узоры, фигуры и элементы через специальную линзу. Например, на купюрах в 5 тысяч рублей можно найти медведей, амурских тигров, осетров и деревья. Также ребята узнали, что существует специальное мобильное приложение, которое распознает банкноту и дает информацию о ее защитных признаках с учетом года выпуска и модификации.

Большое спасибо за это информативное и полезное с практической точки зрения мероприятие. Было интересно и полезно попрактиковаться в распознавании отличительных признаков настоящих банкнот от фальшивых.

Виктория Голомазова Студентка 2 курса направления «Экономика»

Мы узнали много нового о банкнотах и монетах Банка России, которые находятся сейчас в обращении. Нам рассказали о признаках, по которым можно отличить настоящую банкноту от поддельной, оказывается их очень много! Также Юлия Алексеевна подробно нам рассказала об условиях обмена поврежденных банкнот и монеты в банках. Большое спасибо за мероприятие!

Юлия Южакова Студентка 2 курса направления «Экономика»

Взято отсюда.

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