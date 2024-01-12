Как отметят 150-летие Николая Рериха на Алтае

На пресс-конференции в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая рассказали об основных событиях и продемонстрировали фирменную символику, разработанную в регионе.

Апрель, октябрь

По словам министра культуры Алтайского края Елены Безруковой, празднование 150-летия художника, путешественника и общественного деятеля будет разделено на два основных блока – апрельский и октябрьский. Первый приурочен к Международному дню культуры, который отмечается 15 апреля и связан с подписанием договора «Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников», известного как Пакт Рериха.

«В эти дни в ГМИЛИКА откроется экспозиция культурных ценностей, которые предоставит исследователь Рерихов Владимир Росов. Ну а для широкого зрителя самой привлекательной станет выставка подлинных работ Николая Рериха из московского Музея Востока, – говорит Безрукова. – Также планируется концертная программа в краевой филармонии, а 15 апреля начнется научная конференция».

Кроме того, во всех школах края в апреле запланированы классные часы, посвященные художнику и мыслителю и его связи с Алтаем.

«Мы понимаем, что далеко не все пойдут на выставки или в филармонию, но школьники края должны знать, кто это и почему мы уделяем ему такое внимание», – считает министр.

Что касается октября, когда будет отмечаться 150-летие со дня рождения Рериха, то этот месяц ознаменуется еще двумя выставками. Художественный музей покажет произведения последователей Рериха – художников Илзе Рудзите и Леопольда Цесюлевича. А барнаульский музей «Город» представит работы, написанные на так называемых рериховских пленэрах известными художниками России.

Ломаные линии гор

Фирменную символику года и варианты сувенирной продукции представил Роман Новожилов, арт-директор дизайн-бюро «Дорогобогато». По его словам, дизайнеры использовали одно из канонических изображений Рериха – портрет, созданный его сыном Святославом Николаевичем. Фото: Любовь Карпова

Фото: Любовь Карпова

Фото: Любовь Карпова

Фото: Любовь Карпова

«Нам показалось, что этот портрет отражает его взгляд внутрь себя. Рерих здесь наиболее загадочен и объемен, – объясняет Новожилов. – Также в образное решение вошли его пейзажные работы, включающие горные массивы Алтая, Тибета, и сама графика основана на этих грубых ломаных линиях гор».

Ссылаясь на мнение ведущего исследователя Рериха Владимира Росова, Елена Безрукова отметила, что центр празднования 150-летия художника смещается из столиц на Алтай. А директор ГМИЛИКА Игорь Коротков настаивает, что год Рериха – плод коллективных усилий: участвуют Художественный музей, Дом народного творчества, местные организации Союза художников России и Союза писателей, не считая муниципальных учреждений культуры. Он также напомнил, что администрация Барнаула планирует летом установить посвященный Рериху арт-объект в сквере на улице Приречной.

Не останется в стороне и туристическая отрасль: так, в Особой экономической зоне «Бирюзовая Катунь» продолжается обустройство Парка Рериха, который откроется 28 апреля в рамках фестиваля «Цветения маральника».

КАРПОВА Любовь Еще читают

Взято отсюда.

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