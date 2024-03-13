Как пересдать ЕГЭ: в Алтайском крае ждут федеральных разъяснений

Возможность пересдать Единый госэкзамен обсуждалась на пресс-конференции замминистра образования и науки края Ларисы Терновой. Напомним, что предложение дать выпускникам второй шанс прозвучало в конце февраля в президентском послании Федеральному собранию. Правда, речь идет только об одном из предметов по выбору.

Лариса Терновая отметила, что это «государственная задача, которую надо быстро решить». А именно синхронизировать решения сразу нескольких федеральных ведомств: Рособрнадзора, который отвечает за порядок проведения государственной итоговой аттестации, Минпросвещения и Министерства науки и высшего образования.

– Вопросов очень много: один выпускник может решить, что 60 баллов, на которые он сдал физику, – маловато, и он мог бы пересдать на 80. А кто-то не прошел даже минимальный барьер, и тогда он тоже имеет право на пересдачу одного предмета, – говорит Лариса Терновая. – Поэтому мы ждем разъяснений федерального уровня.

Но что, если выпускник пересдаст на меньший балл? Начальник отдела государственного контроля и надзора в сфере образования Минобрнауки края Ольга Сорокина замечает:

– Сейчас при любой пересдаче результаты предыдущего экзамена аннулируются, так что вариантов может и не быть. Поэтому мы надеемся, что выпускники будут взвешенно принимать такое решение.

А Лариса Терновая предполагает, что, поскольку речь идет о нововведении, то, возможно, в первый год выбор все же будет делаться в пользу ребенка.

– Сейчас должны быть внесены изменения в сам порядок проведения государственной итоговой аттестации, в приказ о сроках. Если вы помните, прозвучала фраза, что эта пересдача должна пройти до поступления ребят в вузы, а прием документов начинается 20 июня, – говорит замминистра. – На сегодня мы понимаем, что это июльский период, он резервный, и какой-то из дней будет посвящен пересдаче.

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Взято отсюда.

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