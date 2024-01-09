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Как по стеклу: в Бийске на дорогах и тротуарах стало очень скользко

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Как по стеклу: в Бийске на дорогах и тротуарах стало очень скользко

Горожане пожаловались на работу дорожных служб

Для жителей Бийска первый рабочий день после новогодних праздников начался с того, что для многих стало проблематично добраться до работы, а также проводить детей в садик и школу. На дорогах и тротуарах стало очень скользко. Об этом горожане рассказали в телеграм-канале “Администратор чата главы Бийска”.

Погода начала портиться 8 января – поднялся ветер и пошел дождь. Все это схватилось ледяной коркой и застыло.

Бийчан возмутило то, что дорожные службы не посыпали песок в местах сильного гололеда.

“В городе жуткий гололед на дорогах. Почему не посыпают дороги песчаной смесью?”.

Внимательные бийчане заметили следы присутствия песка только на Коммунарском и все.

“Следы песка есть. Остальное все как стекло”.

Администратор чата мэра на данную проблему дал следующий ответ:

“Посыпают. За ночь по два раза сыпали подъемы, ветер сдувает смесь. Снова подсыпают”.

Отметим, что ранее горожане жаловались на снежные отвалы у дорог, после расчистки снега.

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Взято отсюда

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