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Как поликлиники и больницы Алтайского края будут работать в новогодние праздники?

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Рассказываем, куда обратиться за помощью, если стало плохо во время январских каникул

Как поликлиники и больницы Алтайского края будут работать в новогодние праздники?

Фото: amic.ru

Медучреждения Алтайского края продолжат оказывать медпомощь во время новогодних праздников, но поменяют режим работы. Региональный Минздрав уже издал соответствующее распоряжение.

Рассказываем, как будут работать поликлиники и больницы и как получить медицинскую помощь.

Как будут работать поликлиники?

Поликлиники региона будут работать в полноценном режиме три дня – 3, 5 и 8 января. График работы – с 08:00 до 18:00. В эти дни жителям Алтайского края будут доступные все медицинские услуги: и участковая служба, и узкие специалисты. В медучреждениях будут проводить и диагностику, и лабораторные исследования. Будут работать перевязочные и процедурные кабинеты. Будет доступна и выдача больничных листов.

Во все остальные дни новогодних каникул поликлиники будут работать только в режиме неотложной помощи.

Распорядок работы одинаков как для взрослых, так и для детских медучреждений.

Как будут работать неотложная и скорая помощь?

С 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года неотложная помощь в поликлиниках будет работать с 08:00 до 15:00. Но в полноценные рабочие дни (3, 5 и 8 января) помощь будут оказывать до 18:00.

Будут работать как фильтр-боксы, так и неотложные бригады, которые будут выезжать на дом.

Естественно, скорая помощь, как и всегда, будет оказываться круглосуточно, независимо от праздников.

Как будут работать травмпункты во время новогодних праздников?

Травмпункты продолжат работать ежедневно и в круглосуточном режиме. То же самое касается и родильных домов.

Как будут оказывать специализированную медпомощь?

Поликлиники при диспансерах и диагностические центры будут полноценно работать 3, 5 и 8 января. Что касается диагностического центра в Барнауле, он будет работать 3, 4 и 5 января.

Можно ли будет получить льготные лекарства в новогодние праздники?

Да. Выдача льготных лекарств продолжится и в новогодние праздники. Аптеки, которые отпускают такие препараты, будут работать в те же дни, что и поликлиники, к которым они прикреплены.

Как пояснили в краевом Минздраве, в Алтайском крае закуплены все необходимые препараты, так что никакого дефицита быть не может.

Куда обращаться, если я не могу получить положенную мне медпомощь?

Если у вас возникли проблемы с обращением за медпомощью или получением медицинских препаратов, звоните на горячую линию Минздрава по номеру 122.

новости Алтайский

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