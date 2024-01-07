Как понять, что рядом живут наркоманы, рассказали в МВД Алтайского края

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07 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Как определить, что в вашем доме организовали наркопритон? Проконсультировали в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Если в вашем доме кто-то организовал наркопритон, вы можете заметить следующие признаки: специфические запахи уксуса, бензина, растворителя, йода и ацетона в подъезде.

Под окнами или на лестничной площадке можно заметить упаковки от лекарств. Также вы можете обнаружить использованные шприцы, пластиковые бутылки с жидкостью и веществом белого цвета, спички в больших количествах.

В подъезд часто заходят посторонние люди неоднократно в течение дня, или вы регулярно встречаете людей в состоянии опьянения (наркотического), которые выходят из подъезда дома.

Если у вас есть подозрения, что в доме организован наркопритон, или вам известно, что кто-либо размещает так называемые «закладки», незамедлительно обратитесь в дежурную часть полиции.

Фото: из открытых источников

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Автор: vizitka01

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