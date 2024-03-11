«Как после бомбежки»: автомобилисты жалуются на участок трассы Бийск – Барнаул

На участке трассы образовались глубокие (40 см) ямы, которые невозможно объехать

На одном из участков трассы Бийск – Барнаул образовались глубокие (40 см) ямы, которые невозможно объехать. Об этом сообщают очевидцы:

«Хочу предупредить всех водителей: Зональное, не доезжая с. Троицкое, по Бийской трассе дорога, как после бомбежки. Стоят знаки дорожные, но от этого не легче. Объехать эти ямы, если едет встречный автомобиль, невозможно. Где ограждения данного участка?».

Очевидцы отмечают, что такая ситуация на дороге наблюдается с декабря прошлого года.

А некоторые автомобилисты даже пробивают здесь колеса.

«На трассе Белокуриха – Барнаул, на участке Троицкого района пробила колесо на яме, о которой здесь уже писали <…> На шиномонтаже сказали, не я первая, при мне еще парень приехал», – написала подписчица интернет-сообщества Barnaul 22.

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Взято отсюда