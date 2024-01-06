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“Как после Сталинграда”. Алтайский шаман предрек скорую “чистую” победу России в СВО

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По его словам, знаковый перелом произойдет летом, а российским военным поможет Уран

"Как после Сталинграда". Алтайский шаман предрек скорую "чистую" победу России в СВО

Фото: скриншот из видео

В 2024 году Россия закончит специальную военную операцию, одержав уверенную и “чистую” победу. Такое пророчество сделал алтайский шаман Артем Игнатенко. Своим предсказанием он поделился с журналистами ТАСС.

По словам Игнатенко, глобальные катастрофы и кризисы, которые будут происходить в 2024 году, никак не коснутся нашей страны. При этом в июле 2024 года Россия добьется перелома, после которого уверенно пойдет к победе. Шаман провел аналогию со Сталинградской наступательной операцией в годы Великой Отечественной войны. Игнатенко напомнил, что она называлась “Уран”. Эта планета поможет России и сейчас, уверен эзотерик.

“В этом году Уран вступит с Нептуном в ситуацию, где будет перелом. В июле произойдет перелом. Дальше уже мы будем идти к чистой победе. Победа будет за нами. Это как после Сталинграда, после него мы шли уже к победе”, – передает слова Игнатенко ТАСС.

Другие шаманы, с которыми пообщался ТАСС, тоже предсказали победу России в 2024 году, но сроки назвали другие. Так, верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол сказал, что СВО закончится к осени. А шаманка из Горной Шории Галина Талтаева-Мелехова считает, что войска РФ “поставят точку” в августе.

Ранее Артем Игнатенко уже делал заявления по поводу СВО. Например, он говорил, что причины начала спецоперации тесно связаны с цифрой “7” и подмечал, что Путин как раз родился 7 октября.

Игнатенко живет недалеко от Бийска, в селе Полеводка. Там он принимает гостей в древнем жилище алтайских народов – чадыре, а также показывает им древний идол – Золотую бабу. У Игнатенко сложная система взглядов, которая сочетает в себе и алтайский шаманизм, и язычество, и библейские мотивы.

Кстати, недавно свой прогноз по поводу СВО в беседе с amic.ru давала барнаульский таролог Галина Петрик. Она была менее оптимистична и сказала, что в 2024 году спецоперация не закончится.

новости Локтевский

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